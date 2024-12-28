После 1 января Словакия оценит ситуацию с газом и рассмотрит возможность введения ответных мер против Украины, если та прекратит транзит, заявил словацкий премьер Роберт Фицо.

«Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе», — цитирует его TASR.

Фицо пояснил, что остановка транзита российского газа через Украину обойдется Евросоюзу в €120 млрд только в 2025—2026 годах. По данным издания, из-за прекращения транзита вырастут цены на газ, что еще сильнее ослабит европейскую экономику.

Глава кабмина также предупредил, что его страна пострадает от прекращения транзита газа через Украину.

«После закрытия украинского транзита Словакия окажется в конце цепочки поставок, а не в ее начале, как раньше, при поставках газа по альтернативным маршрутам с запада, юга или севера», — добавил Фицо.

1 января 2025 года истекает срок действия заключенного в 2019 году контракта на транзит российского газа через Украину. Глава украинского кабмина Денис Шмыгаль предупредил, что Киев заблокирует транспортировку газа по территории страны в 07:00 того же дня, поскольку не будет продлевать соглашение. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк при этом отметил, что действующий до 2030 года контракт на транзит российской нефти украинская сторона продолжит выполнять.

На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией президент России Владимир Путин подтвердил, что продление контракта не планируется, и «Газпром» это «переживет».

22 декабря в Кремле прошла встреча Фицо и Путина. Позже премьер Словакии пояснил, что его визит в Москву был реакцией на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Фицо отметил, что поддержка Киевом санкций против атомной отрасли России угрожает работе словацких АЭС.

Зеленский резко раскритиковал визит Фицо в Москву, написав в соцсети X, что поездкой должны заинтересоваться словацкие правоохранительные органы и спецслужбы.