Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля. О начале переговоров также сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин, опубликовав кадры с обоими лидерами.

Фицо ранее заявлял, что приедет в российскую столицу, чтобы обсудить с Путиным вопросы, связанные с транзитом газа по территории Украины. Контракт на этот транзит истекает 1 января, и Киев уже предупреждал, что не собирается его продлевать. Словацкий премьер выражал уверенность в том, что его страна на этом фоне столкнется с газовым кризисом.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знает, какие именно темы будут обсуждать политики на переговорах, но допустил, что одним из пунктов действительно может быть транзит российского газа через Украину.

На днях, 20 декабря, о предстоящем приезде Фицо в Москву предупреждал президент Сербии Александр Вучич. По его словам, из-за ожидаемого прекращения транзита российского газа через Украину Словакия находится «в самой сложной ситуации», и поэтому премьер-министр страны поедет в Россию для обсуждения дальнейших перспектив.

Предыдущий визит Фицо в Москву состоялся в 2016 году, еще в ходе его предыдущего срока на посту премьер-министра. Тогда же он в последний раз лично встречался с Путиным. В 2025 году словацкий премьер обещал посетить российскую столицу и принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Срок действия заключенного в 2019 году контракта на транзит российского газа через Украину истекает 1 января 2025 года. Глава украинского правительства Денис Шмыгаль ранее предупредил, что Киев заблокирует транспортировку газа по территории страны в 07:00 того же дня, поскольку не намерен продлевать соглашение. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк при этом заверил, что действующий до 2030 года контракт на транзит российской нефти украинская сторона продолжит выполнять.

Путин, комментируя это заявление, подтвердил, что продление контракта не планируется, и «Газпром» это «переживет». Киев, по словам российского лидера, получал за транзит около $700-$800 млн в год, а теперь лишится этих денег. При этом в сентябре 2024 года президент России заявлял, что Москва готова продолжать транзит своего газа по украинской территории.

Фицо со своей стороны обвинял Украину в том, что из-за ее действий Словакии грозит «газовый кризис». Помимо нее российский газ, транспортируемый по украинской ГТС, получают также Венгрия, Австрия и Молдова. Венгерский премьер Виктор Орбан сообщал, что для продолжения поставок стороны обсуждали различные варианты, включая оформление закупки газа на российско-украинской границе, чтобы по Украине он транспортировался уже как принадлежащий Венгрии. Они с Фицо также пытались договориться, чтобы по тому же маршруту поставлялся газ из Азербайджана.

Австрия, у которой был подписан контракт с «Газпромом» на поставки газа до 2040 года, недавно его расторгла. Молдова с середины декабря ввела режим ЧС в энергетике из-за предстоящего прекращения транзита российского газа по Украине.

На днях крупнейший словацкий поставщик газа SPP и несколько газовых компаний из Австрии, Венгрии и Италии направили обращение к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с призывом сохранить транзит газа через территорию Украины после 1 января 2025 года.