Парламент Молдовы проголосовал за введение чрезвычайного положения (ЧП) в сфере энергетики, передает телеканал ProTV. Оно будет действовать 60 дней, начиная с 16 декабря.

Депутаты приняли это решение на заседании, которое прошло в ночь на 13 декабря в 00:20 по местному времени (01:20 мск). Постановление инициировал премьер-министр Дорин Речан, его поддержали 56 парламентариев из 101.

Речан объяснил необходимость введения ЧП риском частичного или полного прекращения транзита в Приднестровье российского газа по территории Украины, а также на правую часть Днестра. В связи с этим у правительства должны быть все необходимые инструменты для введения определенных действий и планов на случай чрезвычайных ситуаций, отметил ProTV.

Сейчас российский газ в Приднестровье поступает через Украину, однако поставки могут полностью остановиться с истечением транзитного контракта с 1 января 2025 года.

Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что прекращения транзита российского газа через Украину обернется «настоящей гуманитарной катастрофой».

«Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии, пострадали бы десятки тысяч семей на левом и на правом берегу Днестра», — пояснил он.

Вице-премьер уточнил, что в таких ситуациях государство обязано делать все возможное для защиты населения, даже если придется идти на уступки.

Экс-президент Молдовы, лидер партии социалистов Молдовы Игорь Додон в интервью RTVI назвал прекращение транзита российского газа через Украину «очень большой проблемой».

«Основные объемы, которые потребляла Молдова — в первую очередь, Приднестровье, — шли и пока идут транзитом через Украину. Для правобережья (за пределами непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, которая находится на левом берегу Днестра. — Прим. RTVI), скажу честно, это не столь большая проблема, потому что последние несколько лет нынешние молдавские власти закупали тот же российский газ, но из Европы — через посредников, по более завышенным ценам», — объяснил он.

Додон считает, что президенту Молдовы Майе Санду необходимо договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если она «не может и не хочет ехать в Москву».

«Пусть поедет в Киев и договаривается, чтобы этот объем для Молдовы Украина пропустила. Я думаю, что технически эту проблему можно решить: поставить какого-то трейдера, — я не знаю, украинского, молдавского, — принимать этот газ на границе Россия — Украина, там его брать на другую компанию, если вы не хотите, чтобы “Газпром” довел, — и доведите до Приднестровья. Это был бы самый простой выход из ситуации», — убежден Додон.

По данным «Коммерсанта», в ноябре «Газпром» и власти Молдовы провели переговоры о маршрутах поставок газа после возможного прекращения контракта о транзите с Украиной. В числе предложенных альтернатив — поставки в обход Украины через Турцию или транзит по прежнему маршруту через Украину, но со сдачей российского газа на границе страны, после чего покупатель будет самостоятельно оплачивать транзит.

Собеседники издания предполагают, что решение по маршруту может быть принято к концу декабря.

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 9 декабря ввели чрезвычайное положение на 30 дней из-за угрозы прекращения поставок газа.