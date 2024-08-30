Киев будет выполнять свои обязательства по транзиту российской нефти в Европу в полном объеме по ранее заключенным контрактам до их завершения, рассказал советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк. Его слова приводит телеканал «Мы — Украина». Срок действия документа истекает 1 января 2030 года.

«Позиция Украины по транзиту достаточно четкая — никаких отношений с Россией. Но если есть прямые запросы от европейских стран или европейских компаний в рамках действующих соглашений, Украина готова сотрудничать и решать задачи», — отметил Подоляк.

Он добавил, что Киев продолжит в полном объеме выполнять свои договорные обязательства по нефтепроводу «Дружба» до предусмотренной даты окончания действия таких контрактов, поскольку это касается двусторонних отношений с европейскими странами.

Подоляк также заявил, что Украина поддерживает усилия Еврокомиссии по диверсификации поставок нефти для некоторых стран региона. По словам советника главы Офиса президента, это необходимо для того, чтобы снизить или полностью исключить присутствие российской нефти.

Ранее Подоляк в интервью «Новини Live» говорил, что транзит российских газа и нефти через территорию Украины будет прекращен 1 января 2025 года.

«Более того, напомню, что кроме газа с 1 января 2025 года прекращает работу и нефтепровод «Дружба». По нему нефть получали Словакия, Чехия и любимая нами Венгрия. Согласно резолюции ЕС, они должны найти возможности диверсификации поставок нефти и прекратить транзит через Украину российской. То же самое касается и газа», — заявил советник главы Офиса украинского президента.

«Страна» предположила, что Подоляк перепутал дату окончания контракта по транзиту российской нефти. В январе 2025 года заканчивается контракт о транзите газа, уточнило издание.

Нефтепровод «Дружба» берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разделяется на два участка: северный — проходит через Беларусь и Польшу в Германию — и южный — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию. В середине июля Украина остановила поставки нефти от российской компании ЛУКОЙЛ по «Дружбе». Это произошло после того, как в июне Совет национальной безопасности и обороны Украины ужесточил санкции против российской компании. Ключевым поставщиком нефти в Словакию и Венгрию стала российская «Татнефть», указывал «Коммерсантъ».

В разговоре с «Новини Live» Подоляк также отметил, что Киев готов осуществлять транзит газа и нефти в Европу из других стран, например, из среднеазиатских. Если одна из европейских стран посчитает нужным получать газ от Казахстана или Азербайджана, то Украина «готова его транспортировать», добавил он.

«Если будет соответствующая логистика, юридическая основа и контрастность, где есть транзитивная роль украины отдельно прописанная. После этого можно отдельно про это говорить», — заключил Подоляк.

Контракт российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» о транзите газа в страны Западной и Центральной Европы через территорию Украины был заключен в 2019 году. Действовать он прекращает 1 января 2025 года.

Украинская сторона неоднократно заявляла, что не планирует продлевать договор. В частности, 27 августа об этом сообщил президент Владимир Зеленский.