Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве Еврокомиссии (ЕК) по вопросу блокировки Киевом транзита нефти российской компании ЛУКОЙЛ. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

Сийярто рассказал, что общался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Как утверждает глава венгерского МИДа, украинский коллега заверил его в том, что Киев не запрещал транзит нефти. «Но это неправда», — подчеркнул Сийярто.

По словам главы венгерского МИДа, блокируя транзит нефти, Украина нарушает Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Будапешт считает такие действия недружественными, подчеркнул дипломат.

«Это неприемлемый шаг со стороны государства, которое хочет стать членом ЕС. Одним своим решением она ставит под угрозу поставки нефти двум странам сообщества», — отметил Сийярто.

В связи с приостановкой транзита нефти Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Украиной при посредничестве Еврокомиссии.

«Речь о срочном деле. У ЕК есть три дня для проведения консультаций с Украиной», — добавил он (цитата по РИА Новости).

На случай, если стороны не смогут разрешить вопрос путем консультаций, Сийярто допустил создание специальной комиссии для проведения разбирательства в суде в течение 40 дней. Если и в этом случае договоренность не будет достигнута, ЕС будет вправе отказаться от выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации с Украиной, включая предоставление беспошлинного режима в торговле, отметил венгерский министр.

Будапешт поднимет вопрос о блокировке транзита российской нефти 22 июля на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, добавил Сийярто.

Обращение в Еврокомиссию подтвердил глава МИД Словакии Юрай Бланар. По его словам, речь идет о «срочном призыве к действию».

Бланар напомнил, что для Словакии до конца года действует исключение из санкций ЕС, позволяющее использовать российскую нефть.

«Украинская сторона сделала невозможным использование этого исключения для нас», — говорится в заявлении главы словацкого МИДа.

Что известно о блокировке транзита нефти по «Дружбе»

В середине июля власти Венгрии и Словакии сообщили, что перестали получать нефть от ЛУКОЙЛа по нефтепроводу «Дружба» из-за остановки Украиной транзита через свою территорию. Это произошло после того, как Киев в июне ужесточил санкции против российской компании. Украинские власти не подтверждали блокировку поставок нефти по «Дружбе».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем назвал санкции Киева против ЛУКОЙЛа бессмысленными. По его словам, такие действия наносят ущерб не России, а некоторым странам Евросоюза.

В разговоре со Шмыгалем Фицо отметил, что поставляемая по «Дружбе» нефть использовалась на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft (входит в венгерскую группу MOL), который поставляет продукцию в том числе на Украину. Словацкий премьер допустил, что в связи с приостановкой транзита предприятие получит на 40% меньше нефти, чем нужно для переработки, тогда как Братислава может прекратить поставки Киеву дизельного топлива, которое там производится. Они составляют почти десятую часть всего украинского потребления, добавил Фицо.

«Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений», — подчеркнул премьер Словакии.

В Кремле заявили, что решение о приостановке транзита нефти ЛУКОЙЛа «принималось не на техническом, а на политическом уровне». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не участвует в решении этого вопроса. «Действительно, ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас», — сказал представитель Кремля.