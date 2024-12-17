Крупнейший словацкий поставщик газа SPP и несколько газовых компаний из Австрии, Венгрии и Италии направили обращение к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с призывом сохранить транзит газа через территорию Украины после 1 января 2025 года. Об этом сообщается на сайте SPP.

«Мы представим декларацию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы она получила информацию из первых рук об угрозе энергетической и экономической безопасности в нашем регионе», — заявил председатель правления и генеральный директор SPP Войтех Ференц.

Он назвал призыв к главе ЕК «важным голосом бизнеса», который может понести «серьезный экономический ущерб в ближайшем будущем». По словам главы SPP, продолжение транзита газа через Украину будет выгодно как европейским потребителям, так и Киеву.

Составители обращения утверждают, что любая другая альтернатива «будет значительно дороже». В заявлении отмечается, что остановка транзита обойдется Словакии более чем в €220 млн, которые потребуются для закупки и транспортировки топлива из других источников. Для Украины это «приведет к необратимому ущербу украинской газовой инфраструктуре», считают в SPP.

Прекращение поставок газа через Украину неизбежно приведет к росту цен на него на оптовых рынках, предупреждает Ференц. Если зима будет холодной, такая ситуация может вызвать нехватку газа и проблемы с его транспортировкой по всей Европе, добавляет глава SPP.

Помимо SPP и ее дочерней компании Eustream, в число подписантов обращения к главе ЕК вошли венгерские MOL Uzbek Oil and Gas Plc и MVM, а также торговые ассоциации и крупные промышленные клиенты из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии.

Bloomberg со ссылкой на представителя ЕС пишет, что Еврокомиссия не заинтересована в продолжении транзита.

«Евросоюз готов к прекращению транзита, и существуют альтернативы», — сказал собеседник агентства.

Украина намерена прекратить транзит газа с 1 января 2025 года

Транзит через Украину — единственный маршрут поставок российского трубопроводного газа в страны Западной и Центральной Европы. Заключенный в 2019 году контракт между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» на транзит газа в Центральную Европу истекает 31 декабря 2024-го. По украинскому маршруту газ напрямую поступает в Молдову и Словакию, а затем в Австрию, Венгрию и Италию.

В октябре украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев не будет продлевать транзитный договор после истечения срока его действия. Объясняя позицию по этому вопросу, он сказал, что введение санкций против российской энергетической инфраструктуры позволит «лишить Кремль возможностей», за счет которых он финансирует боевые действия на Украине.

«Мы призываем все страны полностью отключиться от российского газа. Мы понимаем актуальность этого вопроса в некоторых странах, но ожидаем постепенной диверсификации поставок. Мы договорились о создании восточноевропейского энергетического хаба», — заявил Шмыгаль.

В начале декабря глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что страна готовится к нулевому транзиту с 1 января 2025 года.

«Мы это делаем уже давно. Только в этом году мы провели несколько стресс-тестов для нашей газовой системы, как она будет функционировать при нулевом транзите», — приводит его слова издание «Страна.ua».

Киев остается открытым для переговоров по транзиту в случае, если ЕС потребует его продолжения, указывает Bloomberg. В число возможных вариантов входят посреднические услуги по транспортировке газа через украинскую территорию.

Москва готова поставлять газ в Европу через Украину вопреки заявлениям Киева, заявил в октябре президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что для транспортировки топлива было проложено несколько маршрутов, которые в настоящий момент не используются из-за политики западных стран.

В частности, Путин упомянул газопровод Ямал — Европа, поставки по которому прекратились в 2022 году, после того как правительство Польши отклонило требование платить за топливо в рублях. Также президент напомнил о «Северном потоке», прокачка по которому стала невозможна в результате подрыва обеих веток в 2022 году. Тогда же была повреждена одна ветка «Северного потока-2», поставки по которому так и не были запущены из-за санкций. Вторая ветка этого газопровода сохранилась, и «только от правительства ФРГ зависит, включить этот маршрут или нет», отметил российский лидер.

В Молдове на фоне неопределенности с транзитом российского газа с 16 декабря введено чрезвычайное положение в сфере энергетики сроком на 60 дней. Премьер-министр республики Дорин Речан объяснил необходимость введения режима ЧП риском частичного или полного прекращения транзита в Приднестровье российского газа по территории Украины, а также на правую часть Днестра. Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что прекращения транзита российского газа через Украину обернется «настоящей гуманитарной катастрофой».