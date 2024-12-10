Болгария может прекратить транзит российского газа в страны Центральной Европы, включая Сербию и Венгрию, если «Газпром» не решит, как проводить оплату в условиях санкций США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики технического правительства Болгарии Владимира Малинова.

Через Болгарию проходит часть газопровода «Турецкий поток», по которой топливо поступает в Сербию и Венгрию. По данным Bloomberg, ежегодно в эти страны доставляется почти 18 млрд куб. м газа. С 2022 года Болгария заработала на его транзите более $750 млн, отмечает агентство.

Все это время оплата за транзитное обслуживание болгарскому оператору «Булгартрансгаз» проходила через «Газпромбанк». Однако в ноябре Минфин США ввел против него санкции, что вызвало вопросы о новых способах проведения расчетов.

«“Булгартрансгаз” будет строго выполнять свой контракт и не допустит транзита природного газа, если услуга не будет оплачена», — заявил Малинов.

Он добавил, что «Газпром» должен найти решение проблемы, если хочет и дальше пользоваться услугами болгарского газового оператора. По словам министра, в Софии будут ждать соответствующих предложений от российской компании.

Малинов также отметил, что «Булгартрансгаз» на данный момент получил все положенные платежи, добавив, что «еще есть время» для расчетов авансом, поскольку американские санкции вступают в силу 20 декабря. По словам болгарского чиновника, все запланированные на декабрь поставки будут обеспечены в полном объеме.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник, близкий к болгарской газовой компании «Булгаргаз», пишет, что пока речи о полной остановке транспортировки российского газа не идет. По словам собеседника агентства, прекращение транзита — это «крайняя мера».

В начале декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт обратился к Вашингтону с просьбой исключить «Газпромбанк» из санкционного списка для оплаты газа из России. Он подчеркнул, что этот запрос не является беспрецедентным, поскольку «несколько российских банков имеют такое исключение при оплате поставок урана в Соединенные Штаты».

5 декабря президент России Владимир Путин отменил для покупателей российского газа обязательство оплачивать его только через «Газпромбанк». Согласно его указу, уполномоченный банк может зачислить средства в рублях, которые поступают «от третьих лиц».