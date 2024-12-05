Президент России Владимир Путин отменил обязательство для покупателей российского газа платить только через Газпромбанк. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Нововведения предполагают, что уполномоченный банк может зачислить средства в рублях, которые поступают «от третьих лиц» в целях оплаты иностранной компанией российского газа. Также обязательство по оплате газа может быть прекращено «полностью или частично путем зачета встречных требований российского поставщика к иностранному покупателю» по инициативе поставщика.

Минфин США 21 ноября включил Газпромбанк в санкционные списки. В ведомстве уточнили, что санкции в отношении компании связаны с директивами американского Минфина, которые касались АО «Газпромбанк» и проекта «Сахалин-2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за попыткой помешать поставкам топлива в Европу последуют «ответные меры».

Венгрия 4 декабря обратилась к США с просьбой исключить Газпромбанк из санкционного списка для получения возможности оплачивать газ из России. Накануне в ведомстве сообщали, что санкции американского Минфина против российского Газпромбанка повлияли на Будапешт сразу по четырем направлениям платежей. В их числе поставки топлива для атомной электростанции, покупки газа и его транзита по территории соседних стран.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто указал, что обсудил вопрос исключения Газпромбанка из санкционных списков с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе. Он заверил, что Москва и Будапешт нашли «юридические конструкции» для решения по трем из четырех возникших проблем, связанных с санкциями.