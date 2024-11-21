Газпромбанк, БКС-банк, «Дом.рф» и «Центркредит», а также первые заместители главы Центробанка Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин внесены в санкционные списки США. В целом расширение санкций затронуло более 50 банков, 40 регистраторов ценных бумаг и 15 чиновников, следует из списка, опубликованного на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

«Эти масштабные меры усложнят для Кремля возможности по уходу от американских санкций, финансированию и снаряжению своих вооруженных сил», — заявила министр финансов США Джанет Йелен.

В частности, под санкции попали дочерние международные компании «Газпромбанка» в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и на Кипре (GPB Financial Services Limited, GPB International, GPB-DI Holdings Limited), «Мир Бизнес Банк», «Еврофинанс Моснарбанк», «Вэйбанк», «Витабанк», банк «Агророс», «Сургутинвестнефть», ББР банк, «Энерготрансбанк», «Фора-банк», банки «Кремлевский», “Синара», “Итуруп», АО “Депозитарная компания Регион” и другие.

Среди физических лиц, включенных в санкционный список, помимо Чистюхина и Тулина оказались руководитель департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина, начальник департамента устойчивости финансовой системы Елизавета Данилова, зампред Центробанка Ольга Полякова, глава департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Кирилл Пронин.

Как следует из заявления Минфина США, санкции в отношении перечисленных лиц и организаций связаны с директивами ведомства, которые касались АО «Газпромбанк» и проекта «Сахалин-2». Управление по контролю за иностранными активами также обратило внимание на работу системы передачи финансовых сообщений (СПФС), указав на то, что она используется в качестве замены системе SWIFT.

В сообщении говорится о том, что Россия «подтолкнула» иранские банки присоединиться к этой системе для поиска новых путей обхода санкций. Американский Минфин предположил, что работающие в рамках СПФС банки могут использоваться Россией как “каналы для ухода” от ограничений.

Предыдущую порцию санкций Минфин США ввел в конце октября, включив в свой список представителей Минобороны России. В частности, под ограничения попали Анна Цивилева, Александр Фомин, Павел Фрадков, Андрей Булыга и Виктор Горемыкин.