В Кремле не ожидают изменений экономической риторики США с приходом Дональда Трампа, победившего на президентских выборах 5 ноября. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не ожидают», — приводит агентство его ответ на вопрос об этом.

После победы Трампа Financial Times написала, что некоторые западные трейдеры, ранее торговавшие российскими активами, оптимистично настроены в отношении возможной отмены санкций против России в финансовом секторе.

«Все разговоры сегодня утром только о том, как торговать с Россией и будут ли сняты санкции… [трейдеры в западных банках] внезапно стали спрашивать, можно ли теперь торговать рублем», — процитировала газета 6 ноября одного из управляющих инвестпортфелем, который просил его не называть.

Путин поздравил Трампа с победой вечером 7 ноября, заявив, что Россия будет работать «с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ».

«То, что было сказано [Трампом] по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум», — сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Трамп неоднократно повторял, что если его снова изберут президентом, то он сможет разрешить российско-украинский конфликт «за 24 часа». После его победы на выборах The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что советники Трампа предлагают ему несколько вариантов решения конфликта, в том числе создание на Украине демилитаризованной зоны шириной 1,3 тыс. км, а также помощь Киеву в обмен на его отказ вступать в НАТО в течение минимум 20 лет. В статье говорилось, что Трамп пока не одобрил конкретного плана по этому вопросу. В июне Владимир Путин озвучил условия для начала переговоров об урегулировании военного конфликта, среди них — полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций с России. Власти Украины эти условия назвали ультимативными.

Политолог-американист Малек Дудаков ранее не исключил, что после прихода Трампа с России снимут «избыточные» санкции, которые «мешают самим США в торговле с Россией в тех сферах, где эта торговля еще продолжается». По его словам, возможно снятие ограничений с банков, осуществляющих транзакции с Западом, а в случае успешных переговоров по урегулированию ситуации на Украине — и других ограничений.

Эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко в разговоре с RTVI также допустила, что «могут быть смягчены» санкции, мешающие самим американским производителям. Она считает, что «полного снятия санкций вряд ли стоит ожидать, так как они в некоторых аспектах выгодны внутренним производителям США».