Часть санкций, невыгодных Соединенным Штатам, может быть снята с России после вступления в должность президента США Дональда Трампа, допускает политолог-американист Малек Дудаков. Вместе с тем, по его словам, откат санкционного режима к состоянию 2021 года вряд ли возможен.

«Какие-то санкции, безусловно, могут откатить. Это не значит, что прекращается холодная война и противостояние. Дело в том, что было введено много избыточных санкций, которые мешают самим США в торговле с Россией в тех сферах, где эта торговля еще продолжается», — поделился Дудаков в разговоре с «Лентой.ру».

По его мнению, возможно снятие ограничений с банков, которые осуществляют транзакции с Западом. В случае успешных переговоров по урегулированию ситуации на Украине могут быть отменены и другие ограничения, считает политолог.

«Многое зависит от того, как пройдут переговоры по Украине: если удастся добиться каких-то вменяемых условий, то в договор может быть включено и снятие санкций. Надо будет смотреть на настроения Трампа и на то, какую команду он сформирует», — сказал Дудаков.

Президентские выборы в США состоялись во вторник, 5 ноября. Согласно их итогам, 47-м президентом Соединенных Штатов стал представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Одержав победу в Висконсине, республиканец набрал 277 голосов выборщиков, преодолев таким образом необходимый для избрания порог в 270 голосов. Инаугурация нового президента должна состояться 20 января 2025 года.

Эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко в разговоре с RTVI отметила, что в краткосрочной перспективе победа Трампа позитивно повлияет на российский фондовый рынок. В то же время, по ее мнению, не стоит ждать полного снятия санкций с России, поскольку они «в некоторых аспектах выгодны внутренним производителям США».