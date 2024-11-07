Действующий президент США Джо Байден планирует присутствовать на церемонии инаугурации республиканца Дональда Трампа, избранного 47-м главой государства. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Инаугурация нового президента назначена на 20 января 2025 года. Новый глава государства должен будет принять присягу, после чего полноценно вступит в должность.

До дня инаугурации 17 декабря также должно состояться голосование выборщиков, уточняет CNN. После этого — 6 января — пройдет заседание нового конгресса, на котором итоги голосования будут утверждены. Как отмечает телеканал, председательствовать на заседании при подсчете голосов будет действующий вице-президент Камала Харрис, которая на выборах составила конкуренцию Трампу как кандидат от Демократической партии.

По данным CNN, Байден уже позвонил Трампу и поздравил его с победой на президентских выборах. Также, по информации канала, действующий глава государства пригласил избранного кандидата на встречу в Белый дом.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Согласно результатам голосования, 47-ым президентом Соединенных Штатов стал Дональд Трамп, который, одержав победу в Висконсине, преодолел необходимый для избрания порог в 270 голосов.

Как заявил сам Трамп в своей победной речи, такой результат — «политическая победа», которую США «никогда раньше не видели». Республиканец пообещал «вылечить» Америку, снизить налоги, «остановить войны».

Камала Харрис после оглашения результатов голосования признала проигрыш в президентской гонке и пообещала мирную передачу власти республиканцу. Харрис сообщила, что поздравила своего соперника на выборах с победой.