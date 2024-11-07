Президент России Владимир Путин поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Глава государства отметил, что Россия готова работать с любым американским президентом.

«Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», — сказал Путин на пленарной сессии «Валдая».

Он отметил, что услышал в словах Трампа стремление восстановить отношения с Россией и «способствовать завершению украинского кризиса». По его словам, это «заслуживает внимания».

Путин вспомнил покушение на Трампа, которое произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Батлере (Пенсильвания), заявив в этой связи, что республиканец оказался «мужественным человеком».

«И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы. <…> Человек проявляет себя в экстраординарных условиях», — сказал Путин, добавив, что Трамп повел себя «как мужчина».

Глава государства отметил, что не считает «зазорным» позвонить Трампу, но не планирует этого делать. По его словам, лидеры западных стран «с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю» ему звонили, а потом «вдруг прекратили». «Ну, не хотят — и не надо. Мы, как видите, живы-здоровы, развиваемся, идем вперед», — сказал он.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Согласно результатам голосования, 47-м американским президентом стал Дональд Трамп, кандидат от демократов Камала Харрис признала свое поражение.

Трамп ранее говорил, что сможет разрешить конфликт Киева и Москвы «за 24 часа», а в случае победы на выборах положит конец российско-украинскому конфликту еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.

Газета The Wall Street Journal 6 ноября сообщила, что советники Трампа предлагают сценарий завершения конфликта, предусматривающий создание на Украине демилитаризованной зоны шириной 1,3 тыс. км, а также помощь Киеву в обмен на его отказ вступать в НАТО в течение минимум 20 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию в WSJ «абстрактной» и «обезличенной». В офисе украинского президента Владимира Зеленского статью также не приняли всерьез, посчитав, что «настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах».

Президент Украины ранее тоже поздравил Трампа с победой на выборах, заявив, что ценит его подход «мир через силу» в глобальных делах. Зеленский выразил надежду, что этот принцип «может приблизить справедливый мир на Украине».