Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден принять план завершения боевых действий, который предложит избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Такое мнение в беседе с изданием «Страна.ua» выразил источник в офисе украинского президента.

Газета The Wall Street Journal 6 ноября сообщила, что советники Трампа предлагают сценарий завершения конфликта между Россией и Украиной, предусматривающий создание на Украине демилитаризованной зоны шириной 1,3 тыс. км, а также помощь Киеву в обмен на его отказ вступать в НАТО в течение минимум 20 лет. Позже украинский «24 канал» со ссылкой на офис Зеленского передал, что Киев не считает эту информацию достоверной. В офисе украинского лидера заявили, что «настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах».

«Если Трамп и Госдеп утвердят план остановки войны по линии фронта с мораторием на вступление Украины в НАТО и на это будет согласен [президент России Владимир] Путин, то вероятность того, что Зеленский пойдет в отказ близка к нулю», — заявил источник украинского издания.

По его оценке, Украина сейчас «не в том положении», чтобы «отказать своему главному партнеру, без поддержки которого продолжать войну будет практически невозможно». Зеленский при этом будет добиваться наилучших условий прекращения огня, отметил источник.

Собеседник издания не исключил, что «ястребы» в республиканской партии могут в итоге убедить Трампа отказаться от планов остановки военного конфликта, но «это отдельная история». «В любом случае Зеленский будет двигаться в рамках стратегии Вашингтона», — считает он.

Как отмечает «Страна.ua», в украинских политических кругах есть две прямо противоположные точки зрения по поводу того, как возвращение Трампа в Белый дом повлияет на ситуацию на Украине.

По одной из версий, Трамп «ненавидит» Зеленского, а потому отношения между ними будут очень плохие — «вплоть до принуждения президента Украины к отставке». Вторая же точка зрения гласит, что у Зеленского «очень неплохой контакт» с республиканцем, а потому проблем больших в Киеве не ожидают.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Согласно результатам голосования, 47-м американским президентом стал Дональд Трамп, который, одержав победу в Висконсине, преодолел необходимый для избрания порог в 270 голосов.

Президент Украины поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. Зеленский добавил, что ценит подход Трампа «мир через силу» в глобальных делах и надеется, что этот принцип «может приблизить справедливый мир на Украине».