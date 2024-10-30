Минфин США ввел санкции против пяти заместителей министра обороны России, в том числе Анны Цивилевой, которую называли двоюродной племянницей главы государства Владимира Путина. В списке санкций оказались и коллеги Цивилевой Александр Фомин, Павел Фрадков, Андрей Булыга и Виктор Горемыкин.
Анна Цивилева была назначена на должность заместителя министра обороны 17 июня, а спустя два месяца — 17 августа — была произведена в ранг статс-секретаря. В ведомстве Цивилева отвечает за «вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих».
В октябре Цивилеву назначили на должность действительного государственного советника 3 класса — она соответствует званиям генерал-майора и контр-адмирала. Прочие гражданские заместители военного ведомства имеют чин действительного государственного советника 1 класса, как и действующий глава Минобороны Андрей Белоусов.
СМИ писали, что Цивилева может приходиться Путину двоюродной племянницей, но сама она называла вопросы о родственных связях с российским главой «глупыми» и «нелепыми». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что ему о родстве Путина и Цивилевой «ничего не известно».
Всего в санкционный список попали 32 человека — среди них не только россияне, но и граждане Беларуси, Китая, Индии, Турции, Швейцарии и Чили. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, санкции, связанные с действиями России на Украине, вводятся в отношении почти 400 организаций и лиц из нескольких стран.
Среди российских компаний и организаций, попавших под ограничительные меры, названы:
— сеть магазинов электроники «Чип и Дип»,
— производитель шин «Кордиант» (куплен в начале октября группой компаний «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова),
— Московский авиационный институт (МАИ),
— Коломенский завод,
— Тульский Центр беспилотных систем,
— «Беспилотные технологии Мордовии»,
— «Русская лаборатория воздушного транспорта»,
— Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН,
— Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН,
— «дочки» госкомпании «Росатом» — «Росатом Цифровые решения» и «Росатом микроэлектроника».
Блинкен отметил, что новые санкции «направлены против нескольких секторов, имеющих важное значение для военных действий России».
«Мы продолжим использовать все доступные средства для разрушения сетей поддержки военно-промышленной базы России, где бы они ни действовали», — заявил госсекретарь США.