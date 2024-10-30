Минфин США ввел санкции против пяти заместителей министра обороны России, в том числе Анны Цивилевой, которую называли двоюродной племянницей главы государства Владимира Путина. В списке санкций оказались и коллеги Цивилевой Александр Фомин, Павел Фрадков, Андрей Булыга и Виктор Горемыкин.

Анна Цивилева была назначена на должность заместителя министра обороны 17 июня, а спустя два месяца — 17 августа — была произведена в ранг статс-секретаря. В ведомстве Цивилева отвечает за «вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих».

В октябре Цивилеву назначили на должность действительного государственного советника 3 класса — она соответствует званиям генерал-майора и контр-адмирала. Прочие гражданские заместители военного ведомства имеют чин действительного государственного советника 1 класса, как и действующий глава Минобороны Андрей Белоусов.

СМИ писали, что Цивилева может приходиться Путину двоюродной племянницей, но сама она называла вопросы о родственных связях с российским главой «глупыми» и «нелепыми». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что ему о родстве Путина и Цивилевой «ничего не известно».

Всего в санкционный список попали 32 человека — среди них не только россияне, но и граждане Беларуси, Китая, Индии, Турции, Швейцарии и Чили. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, санкции, связанные с действиями России на Украине, вводятся в отношении почти 400 организаций и лиц из нескольких стран.

Среди российских компаний и организаций, попавших под ограничительные меры, названы:

— сеть магазинов электроники «Чип и Дип»,

— производитель шин «Кордиант» (куплен в начале октября группой компаний «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова),

— Московский авиационный институт (МАИ),

— Коломенский завод,

— Тульский Центр беспилотных систем,

— «Беспилотные технологии Мордовии»,

— «Русская лаборатория воздушного транспорта»,

— Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН,

— Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН,

— «дочки» госкомпании «Росатом» — «Росатом Цифровые решения» и «Росатом микроэлектроника».

Блинкен отметил, что новые санкции «направлены против нескольких секторов, имеющих важное значение для военных действий России».