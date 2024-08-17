Заместитель министра обороны России Анна Цивилева назначена статс-секретарем — заместителем министра обороны. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина опубликован 17 августа на официальном портале правовой информации.

«Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в документе.

Указ о введении по одной должности статс-секретаря — заместителя федерального министра в федеральных министерствах Путин подписал в 2005 году. В правительстве тогда поясняли, что основными служебными обязанностями статс-секретарей станут организация законопроектной работы, «подготовка предложений о формировании позиции главы государства и кабмина по законопроектам, а также обеспечение взаимодействия с палатами парламента».

Должность замминистра обороны Цивилева заняла два месяца назад, 17 июня 2024 года. До этого она возглавляла фонд «Защитники Отечества». В Министерстве обороны тогда уточняли, что на новом посту она будет отвечать за организацию социального и жилищного обеспечения военных.

Перед Цивилевой, как заявляли в ведомстве, поставлена задача трансформировать эти процессы и вывести их «на новый качественный уровень, где в центре находится человек». Кроме того, пояснили в Минобороны, новому замминистра поручается курировать взаимодействие с фондом «Защитники Отечества», созданным для помощи участникам военной операции на Украине.

СМИ называли Цивилеву двоюродной племянницей Владимира Путина, утверждая, что ее отец — двоюродный брат президента. Сама она характеризовала вопрос о родстве с главой государства как «нелепый» и «глупый». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя предполагаемое родство главы государства с Цивилевой, говорил, что ему «об этом ничего не известно».

Муж Анны Цивилевой — министр энергетики Сергей Цивилев. До прихода в правительство он был губернатором Кемеровской области, сменив на этом посту Амана Тулеева, который ушел в отставку после резонансной истории с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».