Аман Тулеев, который с 1997 по 2018 годы возглавлял Кемеровскую область, скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев в телеграм-канале.

«Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса», — говорится в сообщении губернатора.

По его словам, кузбассовцы помнят Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Цивилев также отметил, что Аман Тулеев был ярким, неординарным человеком, который всю жизнь посвятил «служению Кузбассу и России».

Аман Тулеев находился в должности губернатора более 20 лет, по этому показателю среди губернаторов занимал второе место в России после Евгения Савченко. В 2000 году он участвовал в президентских выборах и стал четвертым из 11 претендентов. В апреле 2018 года, после событий, связанных с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», Тулеев завершил карьеру губернатора.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, его не могли потушить более десяти часов. Среди 60 погибших 37 были детьми. Потерпевшими по делу признали более 450 человек. По данным следствия, возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже ТЦ. Гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в торговом центре не сработали системы пожарной защиты, охранники не смогли организовать эвакуацию, а аварийные выходы были закрыты или завалены вещами арендаторов.

После этого бывший глава региона перешел в облсовет, получил вакантный мандат и был избран спикером. При этом Тулеев не стал участвовать в выборах пятого созыва. В сентябре 2018 года был назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Экс-губернатор был автором более двух десятков книг и брошюр, у него два патента на изобретение.

Аман Тулеев женат, есть сын Дмитрий. Младший сын Тулеева Андрей трагически погиб в мае 1998 года.