Заместитель министра обороны Анна Цивилева была назначена на должность действительного государственного советника 3 класса, которая соответствует званиям генерал-майора и контр-адмирала. Это следует из указа президента России Владимира Путина на сайте публикации правовых актов.

«Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: <…> действительного государственного советника 3 класса <…> Цивилевой Анне Евгеньевне — статс-секретарю — заместителю Министра обороны Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

В тексте указа не названы причины присвоения Цивилевой этого звания. Как следует из данных на сайте Министерства обороны, гражданский служащий может получить первый классный чин после успешного завершения испытания. В случае, если испытание не состоялось, служащий может быть произведен в чин спустя три месяца после своего назначения.

Анна Цивилева получила назначение на позицию заместителя министра обороны 17 июня. Она была произведена в ранг статс-секретаря 17 августа. По словам представителей Минобороны, в сферу обязанностей Цивилевой входят «вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, где в центре находится человек».

Прочие гражданские заместители главы военного ведомства имеют чин действительного государственного советника 1 класса, как и действующий глава министерства Андрей Белоусов.

В апреле 2023 года Цивилева стала руководителем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитник Отечества». В мае ее супруг Сергей Цивилев, ранее возглавлявший Кемеровскую область, занял должность министра энергетики.

В СМИ публиковалась информация о том, что Цивилева может приходиться двоюродной племянницей президенту России. Сама она назвала вопросы о родственных связях с Владимиром Путиным «нелепыми» и «глупыми». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему «ничего не известно» о предполагаемом родстве главы государства и Цивилевой.