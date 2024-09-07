Кандидат на пост президента США Дональд Трамп пообещал снять американские санкции с России. Бывший глава государства выступил с этим заявлением через несколько часов после того, как его бывшему советнику Дмитрию Саймсу и его жене предъявили обвинения в сотрудничестве с российскими СМИ и отмывании прибыли, пишет The New Reporter.

В ходе выступления Трампа в Нью-Йоркском экономическом клубе кандидат отвечал на вопросы от «лидеров бизнеса». Первый же вопрос коснулся темы антироссийских санкций — старший председатель юридической фирмы Sullivan & Cromwell поинтересовался, планирует ли Трамп «усиливать или менять какие-либо из санкционных экономических программ, в частности в отношении России».

«Я хочу использовать эти санкции настолько мало, насколько возможно. Вы теряете Иран, вы теряете Россию. Китай где-то там пытается заполучить их валюту, чтобы стать доминирующей валютой», — сказал он.

Трамп пояснил, что считает опасным для доллара введение санкций в отношении таких стран, как Россия, поскольку из-за конфликтов, в которые вступает США, утрачивается главенствующее положение американской валюты.

«Я мощно применяю санкции против стран, которые того заслуживают, а потом я их отменяю», — сказал Трамп.

По версии следствия в отношении Дмитрия и Анастасии Саймс, супружеская пара получила в свое распоряжение порядка $1 млн, личный автомобиль и водителя за свое сотрудничество с российским Первым каналом.

Саймс также более 100 раз упоминается в «Докладе о расследовании российского вмешательства в президентские выборы 2016 года», где идет речь о его связях с соратниками Трампа, отмечает издание.

Те ограничения, нарушение которых повлекло за собой преследование супругов Саймс, были введены в ответ на начало Россией специальной военной операции на Украине. Обвинительное заключение по их делу было предано огласке на фоне обвинений в адрес двух других сотрудников российских государственных СМИ.

Саймсов обвинили в участии в “схеме по созданию и распространению контента для аудитории США со скрытым пророссийским государственным посланием”. В деле также фигурирует ряд заметных сторонников Трампа.