Венгрия обратилась к США с просьбой исключить Газпромбанк из санкционного списка для получения возможности оплачивать газ из России. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции, запись которой опубликована на его странице в соцсети Facebook*.

По словам Сийярто, он обсудил этот вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

«Я сказал госсекретарю США, что мы направили запрос в соответствующие американские органы, чтобы для Газпромбанка было сделано исключение из санкций при проведении платежей за природный газ. Это не было бы какой-то необычной ситуацией, учитывая, что несколько российских банков имеют такое исключение при оплате поставок урана в Соединенные Штаты», — поделился он (цитата по ТАСС).

Вашингтон пока не сообщал о возможном исключении банка.

По информации издания Origo, накануне глава венгерского МИД отметил, что санкции американского Минфина против российского Газпромбанка повлияли на Будапешт сразу по четырем направлениям платежей. В их числе поставки топлива для атомной электростанции, покупки газа и его транзита по территории соседних стран.

Сийярто заверил, что к настоящему времени Москва и Будапешт уже нашли «юридические конструкции» для решения по трем из четырех возникших проблем, связанных с санкциями.

«Те, кто говорит, что мы не должны покупать российский газ, либо хотят на этом заработать, потому что хотят продать нам более дорогой газ, либо понятия не имеют, как выглядит карта транспортировки энергоносителей в этой части мира», — приводит Origo слова министра.

2 декабря Сийярто провел переговоры с вице-премьером России Александром Новаком, который отметил, что Москва продолжит поставлять Венгрии газ, несмотря на ограничения США.

21 ноября Минфин США включил Газпромбанк, который обслуживал экспорт российского газа, в санкционные списки. В ведомстве уточнили, что санкции в отношении компании связаны с директивами американского Минфина, которые касались АО «Газпромбанк» и проекта «Сахалин-2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за попыткой помешать поставкам топлива в Европу последуют «ответные меры».

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