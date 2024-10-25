Российская сторона готова поставлять газ в Европу через территорию Украины вопреки тому, что Киев не прилагает усилий к тому, чтобы продлить контракт о поставках, который заканчивается в декабре 2024 года. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» Павлу Зарубина.

Глава государства отметил, что для поставок газа из России в Европу было проложено несколько маршрутов, которые в настоящий момент не используются из-за политики западных стран.

«Существует несколько маршрутов, по которым российский газ может поступать европейским потребителям, и мы не отказываем в этих поставках», — сказал он.

В частности, маршрут «Ямал — Европа» был закрыт по решению властей Польши, а газопровод «Северный поток» и одна ветка «Северного потока 2» разрушены в результате подрыва, но одна ветка сохранилась — «только от правительства ФРГ зависит, включить этот маршрут или нет», отметил Путин.

«Два маршрута через территорию Украины. Один из них — это ГИС «Сохрановка», он был закрыт достаточно давно украинской стороной. Сейчас по второй ветке, через ГИС «Суджа», до сих пор поставки идут», — добавил президент.

В то же время «Оператор ГТС Украины» не стал проводить аукционов бронирования транзитных газотранспортных мощностей для прокачки по этому маршруту на 2025 год, которые в соответствии с правилами работы европейской газовой отрасли проходят в июле.

«Контракт заканчивается в конце этого года, в декабре. Чтобы поставки продолжались, нужно подписать новый контракт. Во-вторых, еще в июле было нужно начать бронирование мощностей, чтобы их кто-то использовал», — сказал Путин.

Он также упомянул заявления официальных украинских лиц об отсутствии намерений продолжать работу действующего маршрута.

«Мы никогда не отказываемся от поставок, в том числе по украинскому маршруту, но, судя по всему, Украина этого делать не собирается. Более того, совсем недавно еще раз повторили свою позицию, которая заключается в том, что продление или заключение нового контракта на транзит с российской стороной украинские газовики не планируют. Значит, они закрывают этот маршрут», — пояснил президент.

Советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил в августе о готовности Украины осуществлять транзит газа и нефти в Европу не из России, а из других стран, включая государства среднеазиатского региона — Казахстан и Азербайджан.