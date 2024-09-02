Москва откликается на просьбы Монголии о поставке топлива и горюче-смазочных материалов по льготным ценам, сказал президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

«Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам. Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», — отметил глава государства.

По словам Путина, Россия и Монголия прорабатывают новые перспективные проекты в экономике и промышленности.

«Включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизацию и повышение эффективности совместного предприятия — Улан-Баторской железной дороги, участие корпорации «Роснефть» в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Чингисхан, реконструкцию ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании «Интер РАО-Экспорт», — пояснил президент.

Также Путин заявил, что на протяжении последних лет все президенты Монголии вне зависимости от их партийной принадлежности поднимали на переговорах вопрос о строительстве магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии.

«Решение о начале подготовительных работ было принято в 2021 году. Создана совместная компания специального назначения «Газопровод «Союз Восток», которая осуществляет проектно-изыскательские работы согласно утверждённому графику. Продолжается проработка проекта газопровода „Союз Восток“ протяженностью более 960 километров — в январе 2022 года утверждено его технико-экономическое обоснование, выполнены необходимые инженерные изыскания и исследования, в конце декабря 2023 года завершено составление проектной документации», — добавил президент.

Магистральный газопровод «Союз Восток» в Монголии станет продолжением российского «Сила Сибири — 2», который пройдет между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая. Проектирование «Силы Сибири — 2» стартовало еще в 2020 году. Его примерная протяженность около 6,7 тыс. км, из которых 2,7 тыс. должны пройти по российской территории, проектируемая мощность — 50 млрд куб. м в год.

Путин добавил, что, если изначально монгольская сторона хотела ограничиться только транзитной ролью, то сегодня рассматривается возможность использования части дешевого трубопроводного газа для развития вашей экономики и инфраструктуры.

3 сентября президент России посетит Монголию и примет в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.