Украина остановит транзит российского газа по своей территории, как только истечет срок действия соответствующего договора, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль по итогам переговоров со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде.

Шмыгаль назвал введение санкций против российской энергетической инфраструктуры «стратегической целью», которая, по его мнению, позволит «лишить Кремль возможностей», за счет которых он финансирует боевые действия на Украине.

«Поэтому мы призываем все страны полностью отключиться от российского газа. Мы понимаем актуальность этого вопроса в некоторых странах, но ожидаем постепенной диверсификации поставок. Мы договорились о создании восточноевропейского энергетического хаба», — заявил украинский премьер.

Он поблагодарил Фицо за «энергетическую поддержку», отметив, что Словакия занимает второе место по объему аварийного и коммерческого энергоснабжения Украины. «Украина и Словакия реализуют амбициозный проект на электроразъеме Мукачево — Вельке — Капушаны. Проект должен быть завершен обеими сторонами до конца 2028 года», — напомнил Шмыгаль.

Со своей стороны Фицо выразил удовлетворение по поводу состоявшегося разговора, который, по его оценке, подтвердил заинтересованность Украины в дальнейшем использовании ее транзитной системы для транспортировки нефти и газа. «Это очень важная информация для всех нас», — заявил словацкий премьер.

Шмыгаль сообщил журналистам, что они с Фицо также обсудили вопросы, связанные с транспортной инфраструктурой. «Мы добились прогресса в налаживании погранперехода Ужгород — Вышнее Немецкое. Он уже частично восстановлен. Мы создаем возможности для увеличения его мощности на 1000 автомобилей», — сообщил украинский премьер.

Он добавил, что Украина и Словакия также совместно реализуют проект по строительству железнодорожной линии Киев — Кошице и решают вопросы, связанные с сертификацией подвижного состава.