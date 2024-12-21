Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник, 23 декабря, отправится на встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне отказа Украины продлить транзит российского газа через свою территорию. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич, его слова передает Pink TV.

«Я неофициально выяснил, что в понедельник Фицо поедет к Путину как лидер страны ЕС, поэтому мне не нужно говорить, какую реакцию он встретит со стороны других [европейских] лидеров. И это еще больше осложняет ситуацию», — сказал Вучич.

Встреча Фицо и Путина связана с тем, что 1 января истекает контракт на транзит российского газа через Украину. По словам Вучича, «больше всего этим задеты Словакия и Австрия». Сербия, по его словам, также находится в «тяжелом положении».

Транзит через Украину — единственный маршрут поставок российского трубопроводного газа в страны Западной и Центральной Европы. По такому маршруту газ напрямую поступает в Молдову и Словакию, а затем в Австрию, Венгрию и Италию. Однако заключенный в 2019 году контракт между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» на транзит газа в Центральную Европу истекает 31 декабря 2024 года.

В октябре украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев не будет продлевать транзитный договор после истечения срока его действия. По его словам, введение санкций против российской энергетической инфраструктуры позволит «лишить Кремль возможностей», за счет которых он финансирует боевые действия на Украине. В связи с этим он призвал все страны отказаться от российского газа и заверил, что украинская сторона «договорилась о создании восточноевропейского энергетического хаба».

В начале декабря глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что страна готовится к нулевому транзиту с 1 января 2025 года. При этом Киев остается открытым для переговоров по транзиту в случае, если ЕС потребует его продолжения, указывает Bloomberg. В число возможных вариантов входят посреднические услуги по транспортировке газа через украинскую территорию.

Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что продления контракта на транзит российского газа через территорию Украины уже точно не будет, но «Газпром» это переживет. По его словам, от продолжать сотрудничество отказалась именно украинская сторона, «хотя получала от нас где-то $700—800 млн в год».