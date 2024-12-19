Киев и Варшава решили создать Восточно-Европейский газовый хаб, через который будет поставляться газ в Европу после прекращения транзита российского газа через Украину. Об этом сообщил замглавы украинского Минэнерго Николай Колесник, заявление приводится на сайте ведомства.

По его словам, завершение 1 января соглашения с Россией о поставках топлива приведет к тому, что Европе придется искать новые варианты получения газа. Колесник добавил, что украинские подземные хранилища газа и польские СПГ-терминалы «могут создать новую бизнес-модель вместо российского газового транзита».

Колесник уточнил, что Киев официально обратился к партнерам с предложением подписать документы для начала развития межгосударственных точек «входа-выхода» ГТС между Украиной и Польшей, а также увеличения уже имеющихся мощностей.

«Наши прогнозы ясны. Мы ожидаем введения долгосрочных и среднесрочных процедур заключения контрактов в бизнес-механизме, аналогичном бизнес-моделям в США. Это поможет Украине и Польше хранить столько газа, сколько нужно для всей Восточной Европы. В данном конкретном случае это <…> поможет перенаправить ту часть природного газа, которая ранее поставлялась россиянами», — пояснил он.

В марте 2024 года Украина и Польша подписали Меморандум о сотрудничестве для улучшения взаимодействия между украинским и польским рынками газа с целью их интеграции. Документ среди прочего предполагает возможность транспортировки сжиженного природного газа между Польшей и Украиной с возможным использованием украинских хранилищ.

В мае 2024 года Bloomberg отмечал, что, хотя Евросоюзу удалось сократить импорт энергоносителей из России на 80%, многие страны ЕС по-прежнему зависят от российского газа и радиоактивных материалов.

Это не первый раз, когда Киев объявляет о планах создать альтернативу российской модели транзита газа. В 2021 году глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял, что новый газовый хаб могут создать Украина и Польша, у которых, по его оценке, крупнейшие газовые рынки в регионе.

Кроме того, преимуществом украинской стороны он назвал большие газовые хранилища и развитую газотранспортной системой, которая соединена с семью странами.

«С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы», — говорил тогда Макогон.