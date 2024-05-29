Германия и Чехия призывают Евросоюз создать рабочую группу высокого уровня, которая определит пути постепенного прекращения поставок газа, нефти и ядерных материалов из России, сообщило агентство Bloomberg. Поставки российских энергоресурсов уже существенно сократились, но Берлин и Прага выступают за отказ от оставшихся 20% поставок.

Как отмечает агентство, главы Минэнерго стран ЕС намерены встретиться в четверг, 30 мая, чтобы подвести итоги плана под названием REPowerEU. Этот план Еврокомиссии, предусматривающий отказ от энергоносителей из России, был представлен вскоре после начала российской военной операции на Украине.

«Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России», — сказано в письме министра экономики Германии Роберта Хабека и министра торговли Чехии Йозефа Сикелы.

Письмо, которое попало в распоряжение агентства, было направлено бельгийскому министру энергетики Тинне ван дер Стратен, поскольку Бельгия в настоящее время председательствует в ЕС.

Хотя Евросоюзу удалось сократить импорт энергоносителей из России на 80%, многие страны ЕС по-прежнему зависят от российского газа и радиоактивных материалов, отмечает Bloomberg.

В марте 2022 года Еврокомиссия заявляла, что ЕС намерен полностью отказаться от поставок российского ископаемого топлива к 2027 году. Из опубликованного 28 мая доклада Международного валютного фонда (МВФ) следует, что ЕС должен полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов к 2030 году.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в марте 2023 года заверяла, что зависимость Европы от поставок российских нефти и газа осталась «в прошлом». Проанализированные РБК данные Евростата показали, что в 2023 году ЕС сократил закупки нефти и газа в России в три раза — с €90 млрд в 2022 году до €29 млрд.

Президент России Владимир Путин в феврале отмечал, что европейцы сами должны решать, нужен ли им российский газ. По словам главы государства, Россия обойдется без поставок газа европейским странам. «Пусть (европейцы) сами решают, надо им — пусть берут (газ), не надо — мы обойдемся», — сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).