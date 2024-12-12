Австрийская энергетическая компания OMV объявила о расторжении контракта с «Газпром экспортом» в связи с «существенными нарушениями договорных обязательств» со стороны российской компании, говорится в сообщении OMV.

Компания указала на прекращение поставок газа в OMV с 16 ноября 2024 года. Сам контракт был заключен в 2006 году сроком до 2040-го. OMV ранее получала газ в объеме около 7400 МВт·ч в час

По данным OMV, газовые хранилища компании в Австрии заполнены на 85%, концерн в состоянии выполнить свои обязательства за счет альтернативных источников поставок,.

В марте 2022 года Еврокомиссия заявляла, что ЕС планирует полностью отказаться от поставок российского ископаемого топлива к 2027 году. В докладе Международного валютного фонда (МВФ) говорилось, что ЕС должен полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов к 2030 году.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в марте 2023 года заверяла, что зависимость Европы от поставок российских нефти и газа осталась «в прошлом».

По словам президента России Владимира Путина, европейцы сами должны решать, нужен ли им российский газ. Он отметил, что сама Москва обойдется без поставок газа европейским странам.

В мае 2024 года Bloomberg писал, что, хотя ЕС удалось сократить импорт энергоносителей из России на 80%, многие европейские государства по-прежнему зависят от российского газа и радиоактивных материалов.

С 16 ноября «Газпром» заявил о прекращении транспортировки своего газа в Австрию. После этого в Европе остались лишь две страны, которые продолжают его получать по идущему через Украину трубопроводу, — Словакия и Венгрия.

21 ноября РИА Новости со ссылкой на анализ данных Евростата сообщило, что в сентябре 2024 года Россия впервые с начала военной операции на Украине вновь вышла в лидеры среди поставщиков газа в страны Евросоюза, вытеснив на второе место Алжир.