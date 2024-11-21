В сентябре 2024 года Россия впервые с начала военной операции на Украине вновь вышла в лидеры среди поставщиков газа в страны Евросоюза, вытеснив на второе место Алжир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных Евростата.

Из них следует, что за сентябрь европейские импортеры приобрели российский газ на 1,4 млрд евро. Около 40% от этого объема составлял сжиженный природный газ (СПГ), а оставшиеся примерно 60% — поставленный по трубопроводу.

Для сравнения: в августе 2024 года доля российского газа в импорте этого вида топлива Евросоюзом составляла 16,54% — а по итогам сентября выросла до 23,74%. Такого уровня она достигла впервые с мая 2022 года (тогда газ из России составлял 22,9% от общего объема этого вида топлива, импортируемого в ЕС).

Сентябрьские алжирские поставки газа в Евросоюз по сравнению с августом сократились на 15% и составили 1,1 млрд евро. Зато США в первом осеннем месяце увеличили объем поставляемого в ЕС газа на 21% (до 990,2 млн евро), благодаря чему поднялись в рейтинге поставщиков с пятого места на третье.

Четвертую строчку в сентябре, как и до этого, заняла Норвегия, нарастившая за этот месяц экспорт своего газа в Евросоюз на 7% — до 975 млн евро. Замыкает пятерку лидеров Великобритания, которая в августе входила в первую тройку, а потом сократила поставки в 2,4 раза (до 429,2 млн евро).

«Подумать об определенных ограничениях». От какого российского сырья все еще зависит Евросоюз

В марте 2022 года Еврокомиссия заявляла, что ЕС намерен полностью отказаться от поставок российского ископаемого топлива к 2027 году. Из опубликованного 28 мая доклада Международного валютного фонда (МВФ) следует, что ЕС должен полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов к 2030 году.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в марте 2023 года заверяла, что зависимость Европы от поставок российских нефти и газа осталась «в прошлом». Проанализированные РБК данные Евростата показали, что в 2023 году ЕС сократил закупки нефти и газа в России в три раза — с €90 млрд в 2022 году до €29 млрд.

Президент России Владимир Путин отмечал, что европейцы сами должны решать, нужен ли им российский газ. По словам главы государства, сама Россия обойдется без поставок газа европейским странам. «Пусть (европейцы) сами решают, надо им — пусть берут (газ), не надо — мы обойдемся», — сказал российский лидер.

В мае 2024 года Bloomberg отмечал, что, хотя Евросоюзу удалось сократить импорт энергоносителей из России на 80%, многие страны ЕС по-прежнему зависят от российского газа и радиоактивных материалов. Путин недавно напомнил, что в декабре истекает срок действия контракта на транзит топлива в Европу по украинской территории.

С 16 ноября «Газпром» сообщил о прекращении транспортировки своего газа в Австрию. После этого в Европе остались лишь две страны, которые продолжают его получать по идущему через Украину трубопроводу, — Словакия и Венгрия.