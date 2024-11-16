Российский газовый гигант «Газпром» продолжает стабильную подачу газа в Европу через Украину, но поставки австрийской энергетической компании OMV были остановлены через несколько часов после того, как Вена заявила, что Москва уведомила ее об их прекращении. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Россия, которая до начала военной операции была крупнейшим поставщиком природного газа в страны Евросоюза, потеряла почти всех своих европейских потребителей на фоне подрыва «Северных потоков» и в целом стремления ЕС снизить зависимость от российского топлива.

Один из последних основных маршрутов подачи российского газа в Европу — советский трубопровод Уренгой-Помары-Ужгород через Украину — должен быть закрыт в конце 2024 года, поскольку Киев не хочет продлевать пятилетнее транзитное соглашение, по которому северосибирский газ поставляется в Словакию, Чехию и Австрию.

В пятницу Вена сообщила, что получила от Москвы уведомление о прекращении подачи газа с 16 ноября — после вынесения арбитражным судом решения в отношении крупнейшего поставщика энергоносителей в Австрии OMV по поводу невыполненных «Газпромом» поставок его немецкому подразделению. Австрийский энергетический регулятор E-Control заявил, что поставки от «Газпрома» в адрес OMV прекратились в 06:00 по местному времени.

Компания OMV пытается взыскать с «Газпрома» присужденную арбитражем компенсацию в размере 230 млн евро, по сути, остановив часть платежей за газ, поставленный через Украину. «Газпром» заявил, что 16 ноября отправит в Европу через Украину 42,4 млн кубометров газа, что соответствует объему, поставленному в пятницу.

По данным оператора системы передачи Eustream, поставки в Словакию с Украины были стабильными, а из Словакии в Австрию — примерно на 16% ниже средних показателей ноября. На долю OMV обычно приходится около 40% потока российского газа, идущего в Европу через Украину, — примерно 17 млн ​​куб. м в сутки.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу впервые за почти два года поговорил с президентом России Владимиром Путиным. По данным Кремля, Путин заявил Шольцу, что Россия всегда выполняла свои контрактные обязательства по поставкам энергоносителей и «готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если германская сторона проявит к этому интерес».

До начала боевых действий в рамках украинского конфликта Россия поставляла 35% газа в Европу, но после февраля 2022 года доля рынка «Газпрома» ушла к Норвегии, США и Катару. После прекращения подачи газа в Австрию его значимые поставки будут осуществляться только в две европейские страны — Венгрию и Словакию, в случае Венгрии — по трубопроводу, проходящему в основном через Турцию.

По данным Reuters, в 2023 году Россия поставила через Украину около 15 млрд кубометров газа, что составляет около 8% пиковых поставок российского газа в Европу по различным маршрутам в 2018—2019 годах. По данным Международного энергетического агентства, в 2023 году транзитный маршрут через Украину обеспечил 65% потребностей Австрии, Венгрии и Словакии в газе.