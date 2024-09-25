Разрешение на подрыв газопроводов «Северный поток» давал лично занимавший тогда пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, пишет немецкий журнал Spiegel. По его данным, диверсия обошлась приблизительно в $300 тысяч, которые были позаимствованы из «частных источников».

Источники Spiegel утверждают, что план операции представили Залужному, который и дал «зеленый свет» на ее выполнение, тогда как президент Украины Владимир Зеленский якобы не знал о готовящемся подрыве газопроводов. В статье говорится, что США пытались остановить реализацию украинского плана, но не смогли.

По версии Spiegel, в июне 2022 года военная разведка Нидерландов предупредила ЦРУ и власти Германии о том, что «группа, отчитывающаяся перед Залужным», готовит атаку на «Северные потоки». Источники журнала сообщили, что планированием и организацией подрыва занимался экс-сотрудник Службы безопасности Украины Роман Червинский, который собрал и обучил команду подводников-подрывников. Spiegel пишет, что в экипаж яхты «Андромеда», с которой осуществлялось погружение к газопроводам, входили спецназовец, шкипер и его помощник.

«Диверсанты рассчитывали нанести серьезный ущерб российской военной экономике и навсегда лишить Москву миллиардных доходов от продажи газа в Европу. Группа рассматривала трубопроводы как законную военную цель», — делает вывод Spiegel.

В июле американская газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Зеленский был в курсе плана подрыва газопроводов, но по просьбе из ЦРУ приказал прекратить подготовку, но Залужный, наоборот, привлек к координации атаки нескольких ведущих украинских офицеров специального назначения с опытом проведения «особо опасных тайных операций против России», включая упомянутого в статье Spiegel Романа Червинского.

По данным WSJ, в подготовке подрыва СП и СП-2 участвовали шесть человек, включая военных и гражданских, а для аренды яхты «Андромеда» было использовано польское туристическое агентство, которое украинская разведка создала около 10 лет назад в качестве прикрытия своих финансовых операций.

Залужный в комментарии WSJ заявил, что ничего не знает о подрыве «Северных потоков», и назвал предположения о его причастности к этой операции «простой провокацией». В качестве аргумента экс-главком ВСУ указал, что Вооруженные силы Украины якобы не уполномочены проводить какие-либо миссии за рубежом.

Газопроводы «Северный поток» (СП) и «Северный поток-2» (СП-2) получили критические повреждения в конце сентября 2022 года. Подрывы труб с последующей деформацией произошли в экономических зонах Швеции и Дании. В результате на двух трубах СП и одной трубе СП-2 образовались утечки.

Власти Германии, Дании и Швеции начали расследование по факту повреждения трубопроводов, рассматривая в том числе и версию о целенаправленной диверсии. Зимой 2024 года датские и шведские следователи прекратили работу по делу, их немецкие коллеги продолжают разбирательство.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором сказано, что подрыв «Северных потоков» организовали Соединенные Штаты при участии Норвегии. В марте 2023 года президент России Владимир Путин назвал «чушью» версию о причастности к инциденту проукраинских диверсантов и пояснил, что подрывы на такой глубине могли осуществить «только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства». В феврале 2024 года в интервью Такеру Карлсону российский лидер заявил, что к подрыву на «Северных потоках» причастны США.