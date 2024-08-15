Группа высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов в мае 2022 года подготовила операцию по подрыву «Северных потоков», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на четыре источника.

«Президент Украины Владимир Зеленский первоначально одобрил этот план, по словам одного офицера, который принимал в нем участие, и трех человек, знакомых с ним. Но позже, когда ЦРУ узнало об этом и попросило украинского президента прекратить это, он приказал прекратить», — пишет издание.

Корреспонденты газеты поговорили с четырьмя украинскими чиновниками в сфере обороны и безопасности, которые либо участвовали в заговоре, либо были непосредственно осведомлены о нем. По данным WSJ , все они заявили, что трубопроводы «были законной целью» в оборонительных действиях Украины против России.

Как пишет издание, Залужный якобы привлек к координации атаки нескольких ведущих украинских офицеров специального назначения, которые имели опыт проведения «особо опасных тайных операций против России». Одним из них, отмечает WSJ, был Роман Червинский, полковник с наградами, который ранее служил в Службе безопасности Украины (СБУ).

Червинский с апреля 2023 года находился под стражей в Киеве по делу о превышении полномочий, связанном с обстрелом аэродрома Канатово в Кировоградской области, но в июле его выпустили под залог, пишет газета.

Залужный в свою очередь заявил WSJ, что ничего не знает о подобных операциях, а предположения о его причастности к подрыву являются «простой провокацией». По его словам, Вооруженные силы Украины не уполномочены проводить зарубежные миссии.

Неназванный высокопоставленный сотрудник СБУ также опроверг изданию, что украинское правительство имело какое-либо отношение к диверсии. Он отметил, что Зеленский «не одобрял осуществление каких-либо подобных действий на территории третьих стран и не отдавал соответствующих приказов».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года, в результате повреждения получили три нитки из четырех. Представители НАТО назвали случившееся результатом «преднамеренных, бездумных и безответственных актов саботажа». Расследованием инцидента занялись Дания, Германия и Швеция. От сотрудничества с Россией страны отказались.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором сказано, что подрыв «Северных потоков» организовали Соединенные Штаты при участии Норвегии.

The Washington Post еще тогда писала, что операцию якобы координировал украинский полковник, ветеран спецназа Роман Червинский. В Киеве причастность к подрыву газопроводов отрицали.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин назвал «чушью» версию о причастности к инциденту проукраинских диверсантов и пояснил, что подрывы на такой глубине могли осуществить «только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства». В феврале 2024 года в интервью Такеру Карлсону российский лидер заявил, что к подрыву на «Северных потоках» причастны США.