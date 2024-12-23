Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в Facebook*, что его визит в Москву был реакцией на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.

После встречи с президентом России Владимиром Путиным Фицо подтвердил готовность Москвы продолжать поставки. При этом словацкий премьер признал, что после 1 января это будет почти невозможно с учетом позиции Зеленского. По словам Фицо, он проинформировал Брюссель о поездке в Россию.

«Моя встреча была реакцией на Владимира Зеленского, который мне сказал, что против любого транзита газа… на нашу территорию», — написал премьер-министр Словакии.

Фицо отметил, что поддержка украинским президентом санкций против атомной отрасли России угрожает работе словацких АЭС.

«Такими подходами он финансово вредит Словакии <…> что неприемлемо», — написал премьер.

Фицо также добавил, что обсудил с Путиным ситуацию на Украине, возможности скорейшего урегулирования конфликта, а также отношения между Москвой и Братиславой, которые глава кабмина Словакии хочет «стандартизировать».

По словам премьера, этому помогут мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, которые он намерен посетить.

Замглавы польского МИД Анджей Шейна также сказал PolsatNews, что визит Фицо в Москву обусловлен «полной зависимостью» от российских энергоносителей, считает

«Политика Венгрии и Словакии в отношении России давно ясна», — отметил он.

По его словам, Братиславе надо как-то искать другие решения.

22 декабря в Кремле прошла встреча Фицо и Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что не знает, какие именно темы будут обсуждать политики на переговорах, но допустил, что одним из пунктов действительно может быть транзит российского газа через Украину.

1 января 2025 года истекает срок действия заключенного в 2019 году контракта на транзит российского газа через Украину. Глава украинского кабмина Денис Шмыгаль ранее предупредил, что Киев заблокирует транспортировку газа по территории страны в 07:00 того же дня, поскольку не намерен продлевать соглашение. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк при этом отметил, что действующий до 2030 года контракт на транзит российской нефти украинская сторона продолжит выполнять.

На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией Путин подтвердил, что продление контракта не планируется, и «Газпром» это «переживет». По его словам, Киев получал за транзит около $700-$800 млн в год, а теперь лишится этих денег.

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