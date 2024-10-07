У России есть достоверная информация, которая подтверждает, что США и Великобритания напрямую причастны к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом заявил глава службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ.

«По имеющимся данным, в его организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб», — приводит слова Нарышкина пресс-бюро СВР.

По данным разведслужбы, Вашингтон не был уверен, что легко сможет убедить Европу отказаться от использования «крайне выгодных для европейской экономики “Северных потоков”», поэтому Соединенные Штаты пошли на уничтожение трубопроводов. Нарышкин отметил, что для США было важно «оторвать» европейские страны, прежде всего Германию, от связи с Россией.

По словам директора СВР, из-за отсутствия у России допуска к ходу расследования и его большой продолжительности Москва уже не надеется на выявление истинных виновников подрыва.

«Западные СМИ пытаются возложить ответственность на группу украинских подводников-любителей, которые якобы действовали самостоятельно. Однако такая версия рассчитана на наивного обывателя», — добавил глава СВР.

Расследование подрыва «Северных потоков»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года — повреждения получили три нитки из четырех. Расследованием инцидента занялись Дания, Германия и Швеция. От сотрудничества с Россией страны отказались.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором утверждается, что подрыв «Северных потоков» организовали США при участии Норвегии.

Западные СМИ писали, что к произошедшему могут быть причастны проукраинской группировки. В частности, по данным The Washington Post, операцию координировал украинский полковник, ветеран спецназа Роман Червинский. Власти Украины причастность к подрыву газопроводов отрицали.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин назвал «чушью» версию о причастности к инциденту проукраинских диверсантов. По его словам, подрывы на такой глубине могли осуществить «только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства». В феврале 2024 года Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что к подрыву на «Северных потоках» причастны США.

В начале февраля о приостановке расследования взрывов сообщила прокуратура Швеции, позднее в том же месяце аналогичное решение приняла Дания. Собранные в ходе следствия материалы дела были переданы правоохранительным органам Германии, которые продолжат работу с ними.

В совместном расследовании немецких изданий Sueddeutsche Zeitung, ARD и Die Zeit, вышедшем 14 августа, говорится, что генеральный федеральный прокурор Германии Йенс Роммель уже несколько месяцев добивается ареста некого гражданина Украины — инструктора по дайвингу, подозреваемого в организации подрывов газопроводов в сентябре 2022-го.

Как позже выяснил Der Spiegel, подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов — украинский инструктор по дайвингу Владимир Журавлев — за несколько дней до запланированного ареста сбежал на Украину при участии польских властей. Журналисты сделали вывод, что Польша изначально не собиралась проводить расследование взрывов на «Северных потоках», поскольку, как и Украина, видела в российских газопроводах угрозу.

The Wall Street Journal недавно писала, что президент Украины Владимир Зеленский якобы был осведомлен о плане подрыва газопроводов, но потом по просьбе ЦРУ приказал свернуть операцию, однако она все равно состоялась — предположительно по приказу тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного. Немецкий журнал Der Spiegel при этом утверждал, что Зеленский вообще не знал о подготовке диверсии.