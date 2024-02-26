Полиция Дании вслед за шведской прокуратурой объявила о приостановке расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», пояснив, что для возбуждения уголовного дела по этим фактам недостаточно оснований.

В полиции признали, что собранные данные позволяют сделать вывод о совершенном «умышленном саботаже газопроводов». «Однако для возбуждения уголовного дела в Дании недостаточно оснований»,— говорится в пресс-релизе копенгагенской полиции.

В сообщении подчеркивается, что датская полиция продолжит «следить за угрозами» и будет настаивать на принятии мер для защиты объектов критической инфраструктуры.

7 февраля о приостановке расследования взрывов сообщила прокуратура Швеции, заявив, что граждане страны не причастны к случившемуся, и на ее территории никаких преступных действий, связанных с ЧП на трубопроводах, не происходило, поэтому эти инциденты нельзя рассматривать в рамках шведского законодательства. Собранные в ходе следствия материалы дела были переданы правоохранительным органам Германии, которые продолжат работу с ними.

Взрывы на «Северных потоках»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года, в результате повреждения получили три нитки из четырех. НАТО назвало случившееся результатом «преднамеренных, бездумных и безответственных актов саботажа». Расследованием инцидента занялись Дания, Германия и Швеция. От сотрудничества с Россией страны отказались.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором утверждается, что подрыв «Северных потоков» организовали США при участии Норвегии.

Позже западные СМИ написали о возможной причастности к подрыву «Северных потоков» проукраинской группировки. Газеты The Washington Post писала, что операцию якобы координировал украинский полковник, ветеран спецназа Роман Червинский. Власти УКраины отрицали причастность к подрыву газопровода.

Президент России Владимир Путин назвал «чушью» версию о причастности к инциденту проукраинских диверсантов. По его мнению, подрывы на такой глубине могли осуществить «только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства».