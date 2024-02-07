Прокуратура Швеции прекратила расследования по делу о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» . Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. О том, что Швеция готовится закрыть свое расследование подрыва «Северных потоков», писали немецкие СМИ.

«По результатам расследования было сделано заключение об отсутствии шведской юрисдикции и о том, что расследование должно быть закрыто», ― говорится в сообщении прокуратуры.

Основной целью предварительного расследования было установить, причастны ли к подрыву «Северных потоков» граждане Швеции и использовалась ли территория страны для совершения преступления, отмечается в релизе.

«В настоящее время расследование достигло такой стадии, что власти имеют четкое представление об инциденте и не выявлено ничего, указывающего на причастность Швеции или шведских граждан к нападению, которое произошло в международных водах», ― заявили в прокуратуре.

Во время расследования были проанализированы перемещения судов, проведен «обширный осмотр» места происшествия, проведено несколько слушаний по делу, сообщил прокурор Матс Люнгквист. «Исходя из сложившейся ситуации, мы можем сделать вывод, что шведская юрисдикция не применима», ― заявил он.

Люнгквист добавил, что не может комментировать выводы шведского расследования или сообщить о каких-либо подозреваемых, поскольку расследование взрывов на «Северных потоках» продолжается в Германии. Швеция сотрудничала с властями ФРГ и передала им материалы, «которые могут быть использованы в качестве доказательств», отметил шведский прокурор.

Взрывы на «Северных потоках»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года, в результате повреждения получили три нитки из четырех. НАТО назвало случившееся результатом «преднамеренных, бездумных и безответственных актов саботажа». Расследованием инцидента занялись Дания, Германия и Швеция. От сотрудничества с Россией страны отказались.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором утверждается, что подрыв «Северных потоков» организовали США при участии Норвегии.

Позже западные СМИ написали о возможной причастности к подрыву «Северных потоков» проукраинской группировки. Газеты The Washington Post писала, что операцию якобы координировал украинский полковник, ветеран спецназа Роман Червинский. Власти УКраины отрицали причастность к подрыву газопровода.

Президент России Владимир Путин назвал «чушью» версию о причастности к инциденту проукраинских диверсантов. По его мнению, подрывы на такой глубине могли осуществить «только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства».