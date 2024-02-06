Швеция не смогла установить подозреваемых по делу о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», поэтому в ближайшие дни прокуратура может объявить о прекращении расследования. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ), журналисты которой совместно с телекомпаниями NDR, WDR и изданием Die Zeit провели собственное расследование.

По информации изданий, с заявлением о завершении следственных действий выступит прокурор Матс Люнгквист. Он, в частности, возглавлял группу по расследованию подрыва на газопроводах. По мнению немецких журналистов, Швеции, очевидно, так и не удалось за время расследования установить подозреваемых.

Как отмечает пишет SZ, такое решение шведской стороны никак не повлияет на ход дела в Германии. Более того, это может быть на руку Берлину, поскольку есть вероятность, что Стокгольм передаст коллегам собранные доказательства. В частности, Германии интересно было бы сравнить следы взрывчатого вещества, обнаруженного на яхте «Андромеда», с теми, которые оставались на частях труб. Их со дна Балтийского моря подняли шведские военные.

Взрывы на участках российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Расследованием инцидента занялись Дания, Германия и Швеция. Россию к делу не допустили.

Американский журналист, обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале 2023 года заявил, что к взрывам на «Северных потоках» причастны США и Норвегия. Херш рассказал в своем материале, что американцы якобы совершили подрыв российского газопровода при содействии норвежских властей и ВМС.

В мае 2023 года журналисты немецких изданий, в том числе и SZ, высказали предположение, что к диверсиям причастна группа лиц, среди которых были украинцы. По информации издания, они отправились к трубопроводам на парусной яхте «Андромеда» из немецкого порта в сентябре 2022 года. В июле 2023 года немецкие следователи нашли на борту судна следы подводного взрывчатого вещества.

Президент России Владимир Путин говорил, что диверсии на трубопроводах были осуществлены на государственном уровне. При этом возможную причастность проукраинских активистов к инциденту российский глава назвал «полной чушью».