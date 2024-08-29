Подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» за несколько дней до ареста сбежал на Украину при участии польских властей. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel, проведя расследование совместно с телеканалом ZDF и датской радиостанцией DR.

Неназванный собеседник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что 21 июня ФРГ направила в Польшу ордер на арест подозреваемого — украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. В ответ на это Варшава дала понять Берлину, что она намерена помочь задержать предполагаемого преступника. При этом никаких реальных действий для этого польская сторона не предприняла.

6 июля стало известно, что Журавлев покинул Польшу. Источники журналистов-расследователей в кругах силовых структур считают, что польские власти помогли сбежать подозреваемому, предупредив его об ордере на арест. На это, в частности, указывает тот факт, что мужчина уехал на родину — в Украину — на автомобиле с дипломатическими номерами.

«Автомобиль, по данным источников в органах безопасности, был с дипломатическими номерами и использовался украинским посольством в Варшаве», — пишет Spiegel.

На самом деле Варшава не хотела выдавать Берлину Журавлева, потому что считала его героем, как сообщали анонимные источники расследователей.

Журналисты сделали вывод, что Польша изначально не собиралась проводить расследование взрывов на «Северных потоках», поскольку, как и Украина, видела в российских газопроводах угрозу.

Расследование дела

О том, что Варшава может быть связана с исполнителями подрыва на газопроводах, 15 августа заявил бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг. По его мнению, повреждение «Северных потоков» не могло быть совершено только частными лицами. Экс-разведчик убежден, что это было сделано в результате сговора между руководством Украины и Польши.

В тот же день The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на четыре источника сообщила, что операцию по подрыву российских газопроводов подготовила группа «высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов», а итоговый план одобрил президент Украины Владимир Зеленский.

В совместном расследовании немецких изданий Sueddeutsche Zeitung, ARD и Die Zeit, вышедшем 14 августа, говорится, что генеральный федеральный прокурор Йенс Роммель уже несколько месяцев добивается ареста некого гражданина Украины — инструктора по дайвингу, подозреваемого в организации подрывов газопроводов в сентябре 2022-го.

По данным журналистов, на «Владимира Ж.» был выдан общеевропейский ордер на арест. Однако Польша, где в последние месяцы находился дайвер, его «проигнорировала». Как пишет WSJ, Варшава также не передала Берлину съемки с камер видеонаблюдения, которые могли бы помочь в расследовании.