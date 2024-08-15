Президент Польши Анджей Дуда мог быть вовлечен в соглашение о подрыве газопроводов «Северный поток». Такое мнение в интервью Die Welt высказал бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг.

Он считает, что повреждение газопроводов не могло быть совершено только частными лицами. Он убежден, что это было сделано в результате сговора между руководством Украины и Польши.

«Совершенно очевидно, что польские спецслужбы участвовали в этом, я думаю, не только спецслужбы — думаю, была договоренность между высшими чинами Украины и Польши. Очевидно, что это украинская спецслужба провела атаку, это произошло благодаря сильной логистической поддержке Польши», — сказал Ханнинг.

Бывший глава немецкой разведки также обратил внимание на то, что Варшава отказалась от официального участия в расследовании дела и помогла скрыться одному из подозреваемых. По мнению Ханнинга, это подтверждает причастность Польши к сговору о подрыве.

«Это точно не была частная инициатива инструкторов по дайвингу. Большую роль играли польские и украинские военные структуры», — заключил разведчик.

Днем 15 мая газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на четыре источника сообщила, что операцию по подрыву российских газопроводов подготовила группа «высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов», а итоговый план одобрил президент Украины Владимир Зеленский.

Издание утверждает, что позже украинский лидер «приказал прекратить» операцию, поскольку об этом стало известно ЦРУ. Однако бывший главком ВСУ Валерий Залужный якобы отказался подчиняться приказу, рассказали собеседники газеты.

В совместном расследовании немецких изданий Sueddeutsche Zeitung, ARD и Die Zeit, вышедшем 14 августа, говорится, что генеральный федеральный прокурор Йенс Роммель уже несколько месяцев добивается ареста некого гражданина Украины — инструктора по дайвингу, подозреваемого в организации подрывов газопроводов в сентябре 2022-го.

По данным журналистов, в отношении «Владимира Ж.» был выдан общеевропейский ордер. Однако Польша, где в последние месяцы находился дайвер, его «проигнорировала». Как пишет WSJ, Варшава также не передала Берлину съемки с камер видеонаблюдения, которые могли бы помочь в расследовании.

Диверсия на «Северных потоках»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года, в результате повреждения получили три нитки из четырех. Представители НАТО назвали случившееся результатом «преднамеренных, бездумных и безответственных актов саботажа». Расследованием инцидента занялись Дания, Германия и Швеция. От сотрудничества с Россией страны отказались.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором сказано, что подрыв «Северных потоков» организовали Соединенные Штаты при участии Норвегии.

The Washington Post писал, что операцию координировал украинский полковник, ветеран спецназа Роман Червинский. В Киеве причастность к подрыву газопроводов отрицали.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин назвал «чушью» версию о причастности к инциденту проукраинских диверсантов и пояснил, что подрывы на такой глубине могли осуществить «только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства». В феврале 2024 года в интервью Такеру Карлсону российский лидер заявил, что к подрыву на «Северных потоках» причастны США.