Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал возможный обмен территориями между Москвой и Киевом, который накануне анонсировал американский лидер Дональд Трамп. Свое отношение к этой идее глава государства выразил в своем телеграм-канале, комментируя разговор с премьером Дании Метте Фредериксен.

По словам Зеленского, идею обмена территориями «навязывают» в России. Украинский президент выразил мнение, что такая процедура приведет к последствиям, которые «не гарантируют ничего», кроме возобновления боевых действий в будущем.

«Все наши шаги должны приближать к реальному завершению войны, а не к ее переконфигурации», — добавил он.

До этого Зеленский заявил, что Украина не будет «дарить свою землю».

«Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет», — написал он в своем телеграм-канале.

Зеленский добавил, решения, которые подразумевают уступки Украины, «ничего не дадут» и «никогда не сработают». «Это мертвые решения <…>. А нам всем нужен реальный живой мир, который люди будут уважать», — подчеркнул украинский президент.

Резкий отказ Зеленского от территориальных уступок может разозлить Трампа, который «сделал мирное соглашение между Украиной и Россией одной из своих главных внешнеполитических целей, даже если это означает принятие невыгодных для Киева условий», пишет The New York Times (NYT).

Что известно об «обмене территориями»

8 августа Трамп заявил, что мирное соглашение по Украине будет включать «некоторый обмен территориями».

«Вы смотрите на территорию, за которую ведется борьба уже три с половиной года… Мы это рассматриваем. Но на самом деле мы рассчитываем на то, что некоторые из них будут возвращены <…> Произойдет обмен территориями, который пойдет на пользу обеим [сторонам]. Мы расскажем об этом позже, завтра или когда-нибудь еще», — сказал президент США.

Он назвал проведение подобного обмена «очень сложным» вопросом и указал, что Зеленский «должен получить все, что ему нужно», в связи с чем украинскому президенту «придется быть готовым кое-что подписать».

«Страна.ua» предполагает, что речь может идти о переходе под контроль России как минимум десяти городов — Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, Покровска, Мирнограда, Родинского, Доброполья, Лимана и Северска. По оценке издания, это почти 7 тыс. кв. км территории.

«Большинство этих городов — крупные укрепрайоны ВСУ, которые годами готовили к обороне. Также это будет знаменовать продвижение российских войск на более чем 80 км на запад», — пишет «Страна.ua», отмечая, что потенциальный обмен «будет многократно не в пользу Киева».

По данным The Wall Street Journal (WSJ), 6 августа президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Кремле представил «масштабное предложение» по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Как утверждают источники издания, российский лидер заявил, что согласится на прекращение огня, если Украина выведет войска из Донбасса.

WSJ пишет, что предложение Путина вызвало «дипломатические баталии». По информации газеты, европейские чиновники, с которыми Трамп и Уиткофф провели серию телефонных разговоров, выразили опасения, допустив, что Москва таким образом пытается избежать новых санкций и пошлин со стороны США.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Россия и США прорабатывают соглашение, согласно которому Москва получит контроль над Донбассом и Крымом, а российская сторона в свою очередь прекратит наступление в Запорожской и Херсонской областях вдоль нынешней линии фронта. Источники агентства пояснили, что речь идет о договоренности, которая, по сути, призвана заморозить боевые действия, а также создать условия для прекращения огня и начала технических переговоров по окончательному урегулированию конфликта. Условия соглашения окончательно не сформулированы и могут измениться, отметили собеседники Bloomberg.

В то же время немецкий таблоид Bild со ссылкой на украинских чиновников и представителей правительства Германии пишет, что Уиткофф на встрече с Путиным мог неправильно понять позицию России. По версии собеседников издания, Москва настаивает на «мирном отступлении» украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, тогда как спецпосланник Трампа истолковал это требование как «мирный отход» российских сил из этих регионов. «Уиткофф не знает, о чем говорит», — заявил Bild представитель правительства Украины.

Публикации о предложении Путина появились в преддверии его встречи с Трампом, запланированной на 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что американский президент уже получил приглашение посетить с ответным визитом Россию. В переговорах Путина и Трампа «какое-то участие» может принять Зеленский, сообщает СBS News со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме. Собеседник не уточнил, в каком формате это может произойти.

Москва не согласится передавать Киеву регионы, входящие в состав России согласно Конституции, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Вопрос договоренности предполагался, его озвучивал Ушаков, мы можем отдать территории, которые не считаются российскими: по периметру Сумской области, часть серой зоны. Но это условно», — сказал депутат.