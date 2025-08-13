Встреча президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в конце следующей недели, Вашингтон ищет место для ее проведения. Об этом сообщает CBS со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров.

11 августа Трамп заявил, что после переговоров с российским коллегой планирует организовать встречу с участием Путина и Зеленского.

«Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной», — сказал глава Белого дома.

Саммит американского и российского лидеров пройдет 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Предположительно местом встречи станет объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что механизм встречи «все еще прорабатывается».

За два дня до встречи, 13 августа, Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский и лидеры европейских стран провели телефонный разговор. Президент США оценил его в «10 баллов» и назвал «очень хорошим».

Трамп пригрозил России «очень серьезными» последствиями, если Путин не согласится прекратить боевые действия после пятничной встречи. В детали он вдаваться не стал. Он также высоко оценил вероятность второй встречи с Путиным, если саммит в пятницу пройдет успешно.

«Есть очень большая вероятность, что у нас состоится вторая встреча, которая будет более продуктивной, чем первая», — сказал Трамп.

Он отметил, что хотел бы «почти немедленно» провести вторую встречу с участием президентов России и Украины, и допустил свое участие в ней, если Путин и Зеленский захотят этого.

«На первой встрече можно добиться определенных успехов — это будет очень важная встреча, но она подготавливает почву для второй», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, вторая встреча не состоится, если он «не получит необходимых ответов» и сочтет ее нецелесообразной.

О чем Трамп говорил с Зеленским и лидерами ЕС

По данным источника Reuters, участники телефонного разговора обсудили возможные места для встречи Трампа, Путина и Зеленского. В качестве вариантов назывались европейские города и Ближний Восток, пишет агентство.

Еще одной темой обсуждения стала защита интересов безопасности Украины и Европы, заявил после беседы канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Мы хотим обеспечить правильную хронологию: прекращение огня и последующее обсуждение [мирного] соглашения», — сказал он.

При этом Мерц назвал «невозможным» юридическое признание за Россией утраченных украинских территорий. Канцлер заявил, что ЕС и США придется усилить давление на Россию, если с ее стороны «не будет никаких действий». По его словам, Трамп «в целом согласен» с этой позицией. Беседу с президентом США Мерц назвал конструктивной и плодотворной.

Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что участники разговора с Трампом согласовали пять общих принципов, касающихся формата переговоров. Речь идет о необходимости прекратить огонь, обсуждать вопросы Украины исключительно с участием Киева, подготовить трехсторонние переговоры и предоставить Украине надежные гарантии безопасности, написал он в телеграм-канале.

Зеленский добавил, что Россия не должна иметь право вето на вступление Украины в НАТО и ЕС, а мирные переговоры следует сочетать с давлением на Москву.

«И сегодня президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать», — заявил Зеленский.

Он добавил, что донес до европейских лидеров и Трампа свое мнение о том, что Путин якобы «не хочет мира» и «блефует» относительно способности взять под контроль всю Украину и по поводу неэффективности западных санкций. В Киеве и ЕС надеются, что одним из главных вопросов саммита на Аляске станет «немедленное» прекращение огня, добавил президент Украины.

По словам двух источников Axios, осведомленных о ходе телефонного разговора, Трамп сказал Зеленскому и лидерам стран ЕС, что цели его встречи с Путиным ― достичь прекращения огня и лучше понимать, возможно ли заключить полноценное мирное соглашение по Украине.

Во время дискуссии, которая длилась около часа, Трамп заявил собеседникам, что не может принимать решений относительно территорий, но считает, что обмен ими необходим в рамках мирного соглашения. По словам источника Axios, Трамп сказал, что президенты России и Украины должны обсуждать территориальные вопросы без его участия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, как утверждает источник, занял «очень жесткую» позицию и заявил Трампу, что саммит с Путиным — «очень важное событие». Главе Белого дома, который ранее назвал предстоящую встречу на Аляске «пробной», это «не понравилось», отметил собеседник издания.

Он добавил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и генсек НАТО Марк Рютте были «очень активны», а премьер-министр Италии Джорджа Мелони «подняла несколько хороших вопросов».

Макрон заявил, что тема обмена территориями в разговоре с Трампом поднималась, но без конкретики. Он подчеркнул, что решать такие вопросы с российским лидером должен только Зеленский.

«Президент Трамп ясно дал понять, что Соединенные Штаты хотят добиться прекращения огня на этой встрече на Аляске. Второй момент <…> заключается в том, что территории, принадлежащие Украине, не могут быть предметом переговоров и будут обсуждаться только президентом Украины», — приводит слова Макрона Reuters.

Он добавил, что никаких серьезных схем обмена территориями не рассматривается.

По словам французского президента, Трамп будет настаивать на проведении трехсторонней встречи с участием Путина и Зеленского. Такой саммит мог бы пройти в «нейтральном» европейском государстве, «приемлемом для всех сторон», отметил Макрон.

В заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера говорится, что европейские лидеры призвали Трампа придерживаться подхода, «сочетающего активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию».

Участники встречи повторили, что содержательные переговоры возможны только при условии полного прекращения огня или длительного перемирия, а «международные границы не должны изменяться силой», говорится в пресс-релизе.

На Западе также настаивают, что Украина не должна ограничивать численность своей армии и сотрудничество с другими странами, а Россия «не может иметь право вето на пути Украины к вступлению в ЕС и НАТО».