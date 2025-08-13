Поиск подходящего места встречи президентов Трампа и Путина был непростой задачей для американской стороны. Официальные лица США обрадовались, но при этом удивились, когда российский лидер согласился на вариант с Аляской, узнал CNN. По данным источников американского телеканала, среди реальных вариантов рассматривалась и Венгрия, о чем писал RTVI.

«Американские официальные лица были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США — на земле, которая когда-то была частью Российской империи», — отмечает CNN.

Как и предполагал RTVI, американская сторона зондировала разные варианты.

«По словам источников, знакомых с ситуацией, администрация Трампа и Кремль выбрали Аляску в качестве места проведения саммита после продолжительных закулисных переговоров. По их данным, подходящих мест для встречи было немного, особенно учитывая ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом в 2023 году», — сообщает телеканал.

Из-за этой угрозы российская сторона «отказалась от европейского направления — даже таких городов, как Вена или Женева, где лидеры США и России встречались ещё со времён холодной войны».

Рассматривали и Ближний Восток, однако «в Белом доме надеялись избежать ещё одной долгой поездки Трампа в регион после майского турне».

В итоге стороны выбирали между двумя площадками — Венгрией и территорией Соединенных Штатов.

«По словам источников, в конечном итоге выбор пал на Венгрию (чей премьер-министр Виктор Орбан близок как к Трампу, так и к Путину) и на Соединенные Штаты в качестве возможных хозяев», — сообщили CNN сразу два американских чиновника.

Правда, не все в США поддержали идею Трампа пригласить президента России на Аляску.

«Единственное место лучше Аляски для Путина — это проведение саммита в Москве, — заявил бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, рассорившийся с республиканцем во время его первого срока. — Так что, я думаю, исходная позиция — это огромная победа Путина».

Накануне в Белом доме уточнили, что в качестве места встречи был выбран крупнейший город штата — Анкоридж. А источники CNN подтвердили версию RTVI, что саммит может пройти на базе объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон, где останавливались многие американские лидеры во время визитов на Аляску, а в 1971 году Ричард Никсон принимал японского императора Хирохито.