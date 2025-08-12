До саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа осталось всего три дня. Однако ни Кремль, ни Белый дом не спешат раскрывать детали того, где именно пройдут первые за четыре года переговоры лидеров. Единственное, что известно наверняка: они встретятся 15 августа на Аляске — штате США, который когда-то принадлежал Российской империи. Местные СМИ предполагают, что переговоры могут пройти в Анкоридже или на авиабазе рядом с этим городом. Подробнее — в обзоре RTVI.

Прилетели и поговорили

Пока российские и западные СМИ гадают, в каком отеле теоретически могут остановиться Путин и Трамп, чтобы поговорить о завершении военного конфликта на Украине, появилась другая догадка — президентам не обязательно далеко уезжать от своих самолетов.

Как пишет Anchorage Daily News, площадкой для саммита лидеров России и США вполне может стать международный аэропорт Анкориджа имени Теда Стивенса, названного в честь бывшего сенатора от Аляски. Тогда это будет не первый случай, когда президент Соединенных Штатов принимает высокопоставленных политиков в аэропорту.

Так, в мае 1984 года 40-й глава Белого дома Рональд Рейган встречался с Папой Иоанном Павлом II. Их беседа проходила в переоборудованном зале ожидания, правда, не в Анкоридже, а в международном аэропорту Фэрбанкса. В тот день у понтифика была двухчасовая остановка на Аляске.

Другим кандидатом на место встречи называют Объединенную военную базу Эльмендорф-Ричардсон все в том же Анкоридже. Это крупнейший и стратегически важный объект ВВС США на Аляске. К тому же на авиабазе Эльмендорф в 1971 году 37-й президент США Ричард Никсон встречался с японским императором Хирохито, он тоже пробыл на Аляске около двух часов. Это историческое место, где останавливались и другие американские лидеры, когда приезжали на Аляску.

Anchorage Daily News отмечает, что на Аляске не так много взлетно-посадочных полос, которые могли бы принять Air Force One Дональда Трампа и борт президента России Владимира Путина. К тому же лишь немногие из имеющихся находятся вблизи коммерческой или гражданской инфраструктуры, способной принять большое количество высокопоставленных лиц, дипломатов и сотрудников служб безопасности.

«Объединенная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, а также международный аэропорт Анкориджа — возможные кандидаты для проведения саммита», — добавляет местное издание.

Анкоридж закрывается

Анкоридж — это крупнейший город Аляски, в котором проживает около 40% населения всего штата. Из-за этого часто думают, что это столица Аляски, хотя на самом деле административный центр штата — Джуно, находящийся в 20 часах езды от Анкориджа.

В пользу крупнейшего населенного пункта говорит и тот факт, что небо над Анкориджем временно закроют из-за «перемещения VIP-персоны». Об этом 11 августа уведомило Федеральное управление гражданской авиации (FAA) Соединенных Штатов.

Бывший агент Секретной службы Роберт Макдональд в разговоре с Alaska’s News Source отметил, что проведение саммита на военной базе — наиболее логичный вариант, однако людей все равно нужно будет где-то разместить.

«Думаю, придется искать площадки, способные вместить большое количество людей из каждой страны. Площадки, которые могли бы предоставить комнаты ожидания, гостиничные номера, зоны, где можно поесть. Это может быть местная гостиница или более крупный отель в Анкоридже», — подчеркнул он.

Среди отелей-кандидатов СМИ чаще всего указывают на Captain Hook в Анкоридже или Alyeska Resort в Гирдвуде, что неподалеку. Как убедился RTVI, забронировать номера на дату саммита в обоих местах уже нельзя. Также редакция обратилась в эти отели с просьбой прокомментировать возможное проведение саммита Путина и Трампа. На момент публикации ответа от этих площадок не было.