Состоявшаяся на Аляске встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не привела к заключению «сделки», на которую многие надеялись. Что пишут о переговорах российские военкоры и Z-каналы — в материале RTVI.

Ожидания от встречи были «явно перегреты и накручены» — причем безосновательно, отмечает в своем телеграм-канале отставной военный летчик Fighterbomber. «И разочарования от итогов переговоров могут быть значительно сильнее у лиц, возлагавших на них какие-то надежды», — пишет он.

«Какой бы ни был контекст, какими бы ни были результаты, какими бы ни были цели… Это самая важная встреча между США и Россией со времен окончания холодной войны. И ее возможность — возможность России говорить с позиции силы — обеспечили обычные мужики на фронте своей кровью и потом», — комментирует переговоры автор телеграм-канала «Позывной Брюс».

Военкор Александр Коц поблагодарил спецслужбы, которые не допустили провокаций в виде «крупных знаковых терактов» в России, «несмотря на все усилия Киева изменить фон переговоров» и сорвать переговоры.

Военкор Евгений Поддубный пишет, что по пути в Вашингтон на встречу с Трампом у президента Украины Владимира Зеленского есть время подумать над тем, что американский и российский лидеры сошлись во мнении о необходимости заключить «всеобъемлющее мирное соглашение», а не соглашение о временном прекращении огня.

«Это заявление президента США — как холодный душ для Киева и Европы. Это не какое-то скрытое давление на украинский режим и его союзников, а прямое указание — что делать. Будет ли оно услышано — вопрос второстепенный», — считает Поддубный.

Военкор Юрий Котенок пишет, что «все идет по плану», поскольку Путин изначально не допускал возможности заключения обманных сделок, которые могли бы обеспечить Украине передышку и дать возможность перегруппировать войска.

«Мы, имею в виду Ойкумену и её окраины, — в “полосе турбулентности”, т.е. перманентном этапе конфликтов. В России у многих только наступает понимание этого. Но чем быстрее мы перестроим оборонную сферу, экономику, социалку и общество, тем меньше потеряем».

Военкор Александр Сладков считает, что на переговорах Трамп пытался «очаровать, обворожить, обаять» своего российского коллегу, но не сумел.

«У России на Западе нет друзей, у нас есть интересы, а Путин — это алмаз России, его не разрезать и в елее не растворить. Мы повторили свои требования, которые известны всему миру с 2021 года. Просто их всё лучше и лучше слышат, вот теперь в Аляске еще раз услышали», — подвел он итоги встречи на Аляске.

Военкор Сергей Колясников пишет, что встреча Путина и Трампа иллюстрирует существование в мире «двух геополитик» — низовой, на которой «Зеленский проводит встречи а нацист Мерц считает себя микрогегемоном в каске», и реальной, «где большие дяди из США, Китая, России и Индии обсуждают актуальные вопросы ситуации на земном шаре».

«Никакого прекращения огня. Усиления санкций против России не будет, равно как и вторичных санкций против Китая. Потому что Россия — это не Европа с услужливо спущенными штанами», — сделал Колясников выводы по итогам переговоров.

Военкор и автор телеграм-канала «Старый шахтер» Дмитрий Селезнев пишет в колонке для WarGonzo, что единственный положительный итог переговоров — это сам факт их проведения, поскольку «Украину на этой встрече не поделили».

Он отметил, что Путин на пресс-конференции говорил «первым и больше», выступив с «крепкой заготовкой» в виде речи о положительном опыте российско-американских отношений и с реверансами в адрес Трампа. Селезнев отметил, что именно президент России в этот раз произнес «трамповское клише» о том, что если бы Трамп стал президентом США в 2020 году, украинского конфликта бы не было.

Военкор РИА Новости Александр Харченко считает, что из встречи Путина с Трампом должен быть сделан вывод о необходимости дальше вести специальную военную операцию.

«Продолжаем воевать. Покровск/Красноармейск будет освобожден в ближайшее время. Компромиссы на Украине все ещё невозможны. Только ситуация на фронте позволит политикам закончить», — пишет он.

С Харченко соглашается и автор телеграм-канала «Старше Эдды», который убежден, что «лишь наша армия заставит Зеленского сесть под стол переговоров».

«Впрочем наш президент, МИД и другие официальные лица неоднократно, точнее постоянно говорят о том, что цели СВО будут выполнены, российские территории закреплены в Конституции, а все “инсайды” о торговле русскими землями — не более чем выдумки “инсайдеров”», — пишет канал.

Автор телеграм-канала «Белорусский силовик» отмечает, что после возвращения с переговоров Трамп «стал говорить речами Путина». В качестве примера он приводит свежее заявление президента США в соцсетях (о том, что лучший способ прекратить конфликт на Украине — это «напрямую заключить мирное соглашение, а не просто соглашение о прекращении огня, которое часто не соблюдается»).

Важность реальных действий, а не разговоров подчеркивает и «Позывной Брюс», напоминая, что «болтать — не мешки ворочать».

«Скажу банальность, но именно практические шаги США после встречи на Аляске будут иметь глобальное значение. А пока что мы видим только популизм и какое-то ток-шоу», — посетовал автор канала.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» отмечает, что переговоры «прошли в доброжелательном и конструктивном ключе», но «никакого прорыва не случилось».

«Похоже, что вновь договорились договариваться. Учитывая полярность позиций России и Запада — в этом ничего удивительного», — считает автор канала.

Телеграм-канал «МИГ России» поделился предположениями о том, что «самое важное» в ходе встречи на Аляске произошло «на непубличных треках — в ходе прямого общения президентов», и скоро о результатах этого общения «так или иначе» станет известно. Главным позитивным итогом переговоров авторы канала назвали то, что «и так маловероятная ядерная война стала еще маловероятнее».

Кроме того, «МИГ России» отметил имиджевую важность состоявшейся встречи, благодаря которой Путин «однозначно свое получил».

«Ни о какой “глобальной нерукопожатности” не может быть и речи, когда глава самой могущественной державы мира лично встречает тебя на красной дорожке у трапа самолета, под шум авиапарада над головой. А потом еще называет своим “хорошим другом”», — делают вывод авторы канала.

С тем, что на переговорах были «тайные треки», согласился и автор телеграм-канала «Товарищ Сержант». В качестве доказательства он приводит сегодняшнюю новость о том, что Путин разрешил работу американской компании ExxonMobil в проекте «Сахалин 1».

«А чего ещё им там разрешили — очень интересно, или чего разрешили делать нашим. Надо просто следить за новостями экономики в ближайшие две-три недели — и вы поймёте, что далеко не просто так прошла такая встреча», — убежден «Товарищ Сержант».

Телеграм-канал «Месть доброй воли» считает, что переговоры на Аляске окончательно превратили президента Украины Владимира Зеленского в «трупа и ходячего мертвеца», которому «теперь надо спасать свою шкуру», поскольку любое его противодействие сделке разгневает Трампа.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев отметил, что после переговоров оба лидера заняли выжидательную позицию — до понедельника, когда Зеленский должен будет обнародовать свое решение.

«Молчание Путина и Трампа — не случайность, а осознанная пауза. Так они повышают ставки лично для Зеленского, вынуждая его — без “друзей” и помощников — самому определяться с решением на встрече с Трампом», — считает экс-нардеп Украины.

По его мнению, события могут дальше развиваться по нескольким сценариям: если Зеленский согласится на компромисс, то с обеих сторон последуют громкие заявления о «прорыве», а если откажется — то США публично дистанцируются, оставив Украину без оружия и денег с параллельным давлением на Киев через антикоррупционные дела. Наиболее вероятным Царев считает «неформальный торг» с «обсуждением деталей, графиков реализации, гарантий и личных интересов».

Телеграм-канал «Русский инженер» пишет, что, хотя по итогам встречи на Аляске «peace deal не выгорел», стороны «очень довольны собой и договорились договариваться». По мнению автора канала, встречу Путина и Трампа стоило организовать хотя бы для того, чтобы «полюбоваться, как хохлов корежит».

«Никогда так не высыпался после таких исторических событий. Всегда были сомнения и взвешивание развилок. А тут всё однозначно. Определенная неопределенность — и это хорошо. Неопределенность там сегодня — есть наш дружеский ультиматум», — пишет по итогам переговоров политолог Марат Баширов.

Журналист Андрей Медведев считает, что главная проблема урегулирования украинского конфликта кроется в Европе, которая «поставила всё на уничтожение России» и «в безумии своём пойдёт и на полное разорение, лишь бы русским нагадить».

Политолог Борис Межуев обратил внимание на то, как Трамп обрадовался тому, что Путин признал его победу на президентских выборах в США в 2020 году. «Такое ощущение, что победа на выборах в том году для него даже важнее, чем Нобелевская премия мира», — считает он.

По мнению Межуева, Трамп «симпатизирует Путину и очень хочет с ним дружить, но переступить через Украину не может не по личным, а по политическим соображениям», поэтому после переговоров у него на лице читалась «явная обреченность человека, которого вынуждают вступать в драку».