После того, как на Аляске закончилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, RTVI спросил американских экспертов о том, что они думают об итогах саммита лидеров России и США.

Джереми Кузмаров, главный редактор журнала Covert Action:

Пресс-конференция была довольно туманной, поэтому неясно, был ли саммит успешным или нет. Господин Трамп и господин Путин оставили впечатление, что был достигнут прогресс на пути к мирному соглашению. Однако соглашение о прекращении огня формально достигнуто не было, и Трамп признал, что по некоторым вопросам они расходятся во мнениях.

Путин явно заинтересован в восстановлении благоприятных экономических и дипломатических отношений с США, но не ясно, захочет ли Трамп отменить все санкции и вернуться к политике, принятой сразу после окончания холодной войны. Если бы он попытался это сделать, то столкнулся бы с серьезной внутренней оппозицией.

Также неясно, согласятся ли Украина и США с крупными территориальными приобретениями России на Востоке Украины (по итогам референдума 2014 года было объявлено о вхождении Крыма в состав России; 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал «договоры о принятии в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации». — Прим.RTVI) и пообещают ли никогда не допустить расширения НАТО на Украину, что было бы ключевым предварительным условием для заключения прочного мирного соглашения.

Питер Кузник, профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне:

Я думаю, было здорово, что эта встреча состоялась и что она была достаточно позитивной для того, чтобы оба вышли после на «пресс-конференцию». Я был рад услышать, что, по словам Трампа, это была «чрезвычайно продуктивная встреча, и были согласованы многие пункты». Путин отметил то же самое и сказал, что сегодняшние договоренности станут отправной точкой.

У них обоих возникло ощущение, что они еще встретятся, хотя показалось странным, когда Путин в самом конце сказал что-то о следующем визите в Москву, а Трамп повел себя так, как будто никогда раньше не слышал этого предложения, хотя оно уже широко распространилось.

Самое тревожное, что ни один из них не сообщил никаких подробностей о том, что же они обсуждали и с чем они согласились или не согласились. Также вызывало беспокойство то, что встреча длилась менее трех часов, а не шесть или семь, как ожидалось. Трамп сказал, что есть один большой спорный момент, но не уточнил, какой именно.

У этой встречи были и другие потенциальные положительные моменты. Одним из них был тот факт, что они оба взяли экономических советников, а Путин привез с собой нескольких видных бизнесменов. Это указывало на то, что на повестке дня стояли сделки и проекты в области экономического развития. Я также был рад слышать, что Путин заявил о необходимости новых переговоров по ядерным договоренностям, особенно с учетом того, что срок действия договора СНВ истекает в феврале 2026 года.

Мне показалось странным, хотя и обнадеживающим, что Трамп поговорил по телефону из самолета с Александром Лукашенко, заявив, что у него состоялся «замечательный разговор с многоуважаемым» президентом Беларуси. Учитывая, что американские СМИ регулярно называют Лукашенко «преступным диктатором» и «марионеткой Путина», это было поистине удивительно и казалось попыткой задать позитивный тон — как и теплые приветствия между двумя мужчинами и тот факт, что Путин отказался от своего собственного лимузина и сел в лимузин Трампа.

Поэтому мы ждем, чтобы услышать, что произошло на самом деле. Но, учитывая мрачную реальность на поле боя за Украину и то, как много людей в Европе, в Конгрессе США, в американских СМИ и в украинском руководстве хотели, чтобы эта встреча провалилась (что стало бы катастрофой для всех, но особенно для народа Украины, который потеряет больше людей и больше земель, чем дольше будут продолжаться боевые действия), я рад видеть, что все еще есть проблеск или, может быть, капля надежды, поскольку дела продвигаются и мы все еще разговариваем.

Пол Крейг Робертс, экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана:

Как я и ожидал, встреча ни к чему не привела. Первопричины конфликта не были рассмотрены. Насколько я могу судить, Трамп не заинтересован в понимании первопричин.

Главный вопрос в том, чем объясняется полный провал всех советников Путина, которые заставили его провести бессмысленную встречу?

Советники Путина привели его на встречу, к которой не было никакой подготовки и за которую Путина можно обвинить в «блокировании мира».

Я не думаю, что русские способны понять своего врага или даже осознают, что он у них есть.