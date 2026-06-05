Государство ищет способ более эффективно использовать средства пенсионных «молчунов», однако просто перевести их в новый негосударственный фонд (НПФ) без согласия граждан было бы неправильно. Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее в кулуарах ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов рассказал журналистам, что средства в Соцфонде, в том числе накопления «молчунов», должны работать как долгосрочные сбережения. Для этого, по его словам, потребуется законодательное решение. Министр пояснил, что эти средства хотят превратить в инструмент долгосрочных сбережений: ими можно будет воспользоваться, передать по наследству или снять при особых жизненных обстоятельствах.

«Говорить о том, чтобы взять и просто перевести деньги (в некий еще один новый фонд), не спрашивая граждан, это, наверное, неправильно. Правильно будет дать право гражданам воспользоваться своими деньгами добровольно», — заявил Нилов.

При этом, по его словам, понятно стремление финансовых властей более эффективно использовать эти средства.

«Очевидно, что предлагаемое — только лишь идея для обсуждения. Законодательных предложений на этот счет в Госдуме нет. Предложение Минфина нужно изучить, как это все будет сформулировано, в том числе в законопроекте», — подчеркнул глава комитета Госдумы.

При этом Нилов считает, что даже сейчас система долгосрочных сбережений «полноценно не работает».

«Потому что не хватает информации: многие люди не знают о программе, не доверяют ей и не понимают, зачем откладывать добровольно, как это все будет после пенсионной реформы, после всех изменений, после “заморозки” пенсионных накоплений. НПФ надо усилить разъяснительную работу о добровольной программе формирования своих будущих сбережений», — подчеркнул депутат.

Тема пенсионных накоплений социально чувствительна и часто вызывает недопонимание, добавил парламентарий: «Сразу все в кучу, и все начинают бояться, переживать, даже те, кого вообще это не касается».

Накануне, 3 июня, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступая в Совете Федерации, сообщил, что госкорпорация совместно с правительством готовит законопроект о создании объединенного пенсионного фонда. Предполагается, что контрольный пакет в нем будет у государственных структур; также обсуждается участие ВТБ.

По его словам, после принятия соответствующего федерального закона группа ВЭБ получит дополнительные финансовые возможности для работы, в том числе с долгосрочными сбережениями граждан и пенсионными накоплениями, а также для инвестирования этих средств в «современные технологические проекты».