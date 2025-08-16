Президент США Дональд Трамп после саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске обсуждал с главой Украины Владимиром Зеленскими и европейскими союзниками гарантии безопасности для Киева по принципу 5-й статьи НАТО. Об этом сообщают «РБК Украина», CNN и The Economic Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Один из европейских чиновников, пожелавший остаться анонимным, сообщил CNN, что Трамп и лидеры ЕС обсуждали гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО при поддержке Европы и США. Речь шла о том, что Киев мог бы получить такие гарантии в случае заключения мирного соглашения с Москвой.

Однако, подчеркнул собеседник телеканала, НАТО не будет участвовать в предоставлении гарантий. Кроме того, уточняет CNN, нет ни точных деталей этого предложения, ни понимания, как эти гарантии могут быть реализованы.

Схожую информацию публикует и «РБК Украина». По данным издания, во время разговора Трампа с лидерами ЕС и президентом Украины эта тема была сформулирована как «Non NATO article 5 security guarantees», то есть «гарантии безопасности, как в разделе 5 Североатлантического договора, относительно коллективной безопасности, но не в формате самого НАТО».

В материале говорится, что США якобы согласовали такую модель гарантии с Россией.

«Это было озвучено американцами во время разговора с Зеленским, а впоследствии повторено уже во время совместного разговора с участием европейских лидеров», — уточняет издание.

Информацию о том, что тема предоставления возможных гарантий безопасности для Украины вне НАТО и по принципу 5-й статьи НАТО поднималась во время разговора Трампа с европейскими лидерами, подтверждает и The Economic Times со ссылкой на два источника.

Один из собеседников издания уточнил, что в Европе пока пытаются понять, какую роль в этом случае будут играть США. Другие детали не раскрываются.

Статья 5 НАТО — ключевой принцип альянса. Она гласит: нападение на одну или несколько стран-участниц в Европе или Северной Америке — это нападение на всех членов. В таком случае каждая страна-участница обязана помочь пострадавшей, используя все необходимые меры, включая военные действия.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что предложения Трампа по поводу гарантий безопасности для Украины по принципу статьи 5 коллективного договора НАТО можно отнести к «самым интересным событиям» саммита на Аляске.

По ее словам, американский президент поддержал идею, которую выдвинула Италия весной: Украину не принимают в НАТО, но для нее оставляют пункт о «коллективной безопасности», который позволит ей «пользоваться поддержкой всех партнеров, включая США, готовых принять меры в случае повторного нападения».

Во время выступления перед журналистами после саммита Путин рассказал, что Москва готова работать над обеспечением безопасности Киева: «Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать».

Ранее лидеры стран ЕС заявили, что «не должно быть никаких ограничений в отношении вооруженных сил Украины или ее сотрудничества с третьими странами». При этом в их сообщении указано, что Трамп сообщил о «готовности США предоставить гарантии безопасности» Украине.