Американские санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть», введенные 23 октября, были разработаны и готовы к применению еще несколько месяцев назад. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Президенту США Дональду Трампу были представлены три варианта санкций. Жесткий предусматривал ограничения против российской промышленности и высокопоставленных руководителей. Средний вариант был направлен на российскую энергетику, мягкий включал «более ограниченные санкции», утверждают источники WSJ.

Трамп, по их словам, выбрал средний вариант при поддержке госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета. Санкции против крупнейших российских нефтяных компаний стали первыми прямыми мерами в отношении России во время нынешнего президентского срока Трампа.

По словам Рубио, санкции не изменили своей главной цели — подтолкнуть Москву к переговорам по Украине.

«Мы по-прежнему хотели бы встретиться с русскими. Президент месяцами неоднократно заявлял, что в какой-то момент ему придется что-то предпринять, если мы не достигнем прогресса по мирному соглашению. Сегодня он решил что-то предпринять», — пояснил госсекретарь.

По словам неназванного высокопоставленного представителя Белого дома, Трамп «ясно дал понять, что пришло время» завершить конфликт на Украине, и не отказался от поиска путей его мирного разрешения.

«Трамп оставляет некоторые вопросы за скобками, потому что он все еще очень хочет заключить сделку с [президентом России Владимиром] Путиным. Это [введение санкций] показывает, что он просто разочарован тем, что Путин до сих пор не поддержал его планы», — предположил в разговоре с WSJ бывший спецпредставитель Трампа по Украине Курт Волкер.

Трамп месяцами угрожал введением санкций против России, но каждый раз отступал, поскольку «продолжал верить, что может договориться» с Путиным. Как утверждают источники WSJ, терпение американского лидера «лопнуло, когда он пришел к выводу, что Путин тянет время».

Разногласия с российским коллегой начали проявляться публично в июне во время саммита НАТО, когда Трамп назвал «ошибочным» отказ Путина прекратить военные действия, пишет газета. По словам источника WSJ в Белом доме, телефонный разговор двух лидеров в июле был «гораздо короче» предыдущих бесед и не таким теплым, как обычно.

Президенты России и США общались по телефону 3 июля. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что разговор двух лидеров длился почти час, «шел на одной волне», был «откровенным, деловым и конкретным». Трамп оценил беседу иначе: заявил, что «очень разочарован» и не добился с Путиным «никакого прогресса». Он также выразил мнение, что российский президент «не готов» завершить конфликт на Украине.

Накануне объявления новых санкций Трамп провел встречу с министром финансов Скоттом Бессентом. Согласившись ввести санкции против «Лукойла» и «Роснефти», Трамп удивил многих в Белом доме и даже некоторых своих ближайших советников, утверждает CNN.

При этом на изменение его позиции повлиял не какой-то конкретный момент, заявил телеканалу высокопоставленный представитель Белого дома. По его словам, мнение Трампа менялось по мере того, как он разочаровывался тем, что Путин, «похоже, не приблизился» к соглашению по Украине.

«Эффект неожиданности стал важным аспектом санкций США», — пишет The Washington Post (WP). Он «впервые показал ограниченность возможностей льстить Трампу и затягивать перемирие», рассуждает газета.

Санкции США и реакция на них

Санкции Минфина США, введенные 23 октября, затрагивают компании «Лукойл», «Роснефть» и их дочерние предприятия. Согласно ограничениям, все активы в США, где доля «Роснефти» или «Лукойла» превышает 50%, блокируются, а финансовым учреждениям и гражданам грозят санкции за участие в определенных транзакциях и деятельности, связанной с этими компаниями. Минфин объяснил введение санкций «отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу» на Украине.

Накануне, 22 октября, Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште, о которой лидеры США и России договорились во время телефонного разговора 16 октября. Глава Белого дома объяснил свое решение тем, что, по его мнению, к «желаемому результату» этот саммит не приведет.

Говоря о введении новых санкций против России, Трамп заявил, что США «долго ждали», прежде чем ввести ограничения.

«Каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром [Путиным], у меня бывают хорошие разговоры, но потом они ни к чему не приводят. Я просто почувствовал, что время пришло», — сказал он.

Президент России в свою очередь заявил, что Трамп говорил «скорее, о переносе» личной встречи, чем об отмене. По его словам, российская сторона поддерживает продолжение диалога, который «лучше, чем конфронтация, чем какие-то споры или тем более война».

Комментируя введение новых санкций, Путин отметил, что они носят «серьезный, конечно, характер» и «будут иметь определенные последствия», но существенно не скажутся на российской экономике. Он добавил, что такой «недружественный акт» не укрепляет российско-американские отношения, «которые только-только начали восстанавливаться».

«Это, конечно, попытка оказать давление на Россию. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением», — подчеркнул Путин.

При этом он отметил, что Россия готова к «серьезному разговору [с США] на перспективу, в том числе и в экономической сфере».

В Белом доме заявили, что надеются на встречу Трампа и Путина в будущем. Однако в Вашингтоне хотят «убедиться, что эта встреча принесет ощутимый, позитивный результат, и что президент с пользой проведет время», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.