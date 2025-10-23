Четыре китайские госкомпании приостановили закупки российской нефти морским путем на фоне санкций США против «Роснефти» и «Лукойла». Об этом сообщает Reuters.

Агентство уточняет, что речь идет о компаниях PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, которые решили воздержаться от торговых операций «в краткосрочной перспективе».

Reuters, ссылаясь на данные трейдеров, отмечает, что «Роснефть» и «Лукойл» якобы продают большую часть своей нефти в Китай через посредников, а не «напрямую».

По данным агентства, что КНР импортирует около 1,4 млн баррелей российской нефти в день, при этом большая ее часть закупается независимыми НПЗ. Reuters не исключает, что они будут стремиться к восстановлению закупок, хотя сейчас приняли решение их приостановить.

Резко сократить импорт сырой нефти из России из-за антироссийских санкций также намерена Индия, пишет агентство. По его информации, падение спроса двух крупнейших потребителей якобы «создаст нагрузку на нефтяные доходы Москвы».

Поиск Индией и Китаем альтернативных источников поставок может привести к росту цен на нефть из Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, резюмирует агентство.

Ранее США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних компаний, которые базируются в России. Как сообщается в релизе OFAC, в общей сложности санкционный список содержит 34 наименования филиалов нефтяных компаний в разных регионах России.

На этом фоне цена на нефть резко выросла. По данным The Guardian, нефть марки Brent подорожала на 3,8% — до $64,95 за баррель, после роста на 2% в среду.

Кроме того, индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы пересматривают запланированные закупки российской нефти, чтобы исключить прямые поставки от «Роснефти» и «Лукойла».

В Брюсселе также приняли новый пакет санкций в отношении России. В нем запрещаются любые сделки с компаниями «Роснефть» и «Газпром нефть», при этом санкций против компании «Лукойл» в ЕС избегают.