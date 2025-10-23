США и ЕС приняли новые санкции с целью максимально сократить прибыль России от экспорта нефти и газа и вынудить Москву согласиться на прекращение огня на Украине. Ограничения направлены в том числе против двух крупнейших российских добытчиков «Роснефти» и «Лукойла», которые, как считают на Западе, обеспечивают стабильное финансирование военных действий. На фоне этих новостей цена на нефть резко выросла. Подробности — в материале RTVI.

Что сделали США

Администрация президента Дональда Трампа впервые после его возвращения в Белый дом ввела новые санкции против российских энергетических компаний, сославшись на «отсутствие серьезной приверженности Москвы мирному процессу, чтобы покончить с [конфликтом] на Украине». Такая формулировка содержится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Перед этим Трамп объявил об отмене саммита с российским коллегой Владимиром Путиным, который планировался в ближайшее время в Будапеште и о котором оба лидера договорились в ходе телефонного разговора 16 октября.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне это показалось неуместным. Мне не показалось, что мы придем к тому, к чему должны прийти, так что я отменил [саммит]», — заявил Трамп, добавив, что они встретятся «в будущем».

Указом президента США санкции введены против «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних компаний, базирующихся в России, сказано в релизе OFAC.

Там поясняется, что под ограничения попадают все организации, прямо или косвенно принадлежащие «Роснефти» и «Лукойлу» не меньше чем на 50% — даже если их названия не упомянуты в прилагающемся санкционном списке. Всего он содержит 34 наименования филиалов нефтяных гигантов в разных регионах России.

В соответствии с принятыми мерами, все активы этих компаний в США или под контролем граждан США, а также организаций, принадлежащих им на 50% и более, блокируются и все транзакции с ними запрещаются.

Санкции могут грозить финансовым учреждениям и третьим лицам за участие в определенных транзакциях и деятельности, связанной с этими компаниями.

Кроме того, под американские санкции рискуют попасть иностранные финансовые учреждения, которые проводят существенные транзакции с российскими нефтяными компаниями и способствуют этим транзакциям, либо предоставляют какие-либо услуги, направленные на поддержку «российской военно-промышленной базы», указывает OFAC.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что ведомство «готово в случае необходимости предпринять дальнейшие действия для поддержки усилий президента Трампа по прекращению очередной войны». Он также призвал американских союзников «присоединиться» к санкционным действиям.

Перед этим заявлением Бессент пообщался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая является активной сторонницей масштабных санкций против российской экономики.

«С учетом предстоящего принятия 19-го пакета мер ЕС это четкий сигнал с обеих сторон Атлантики о том, что мы продолжим коллективное давление на [Россию]», — написала она в X после этого разговора.

Что сделал Евросоюз

После решения США в Брюсселе приняли новый пакет санкций в отношении России, который стал 19-м с февраля 2022 года.

В частности, в качестве ужесточения уже существующих мер запрещаются любые сделки с компаниями «Роснефть» и «Газпром нефть».

В отличие от США, Евросоюз избегает санкций против компании «Лукойл», из-за исключения на покупку российской нефти, действующего для Венгрии и Словакии, отмечает Euronews.

Вводятся финансовые меры против еще пяти российских банков — «Альфа-Банк», «МТС Банк», «Абсолют Банк», «Истина» и «Земский банк», а также против четырех банков Беларуси и Казахстана, обвиняемых в связях с российскими финансовыми системами.

ЕС запрещает своим операторам взаимодействовать с российской Национальной системой платежных карт («Мир») и Системой быстрых платежей («СБП»). «Существенные ограничения» вводятся в отношении девяти особых экономических зон России и криптовалютных платформ, которые, по мнению Европы, помогают обходить санкции.

Также под ограничения попали 45 организаций, обвиняемые в содействии обходу санкций, в том числе 12 — в Китае и Гонконге.

Помимо этого, в черный список внесены еще 117 судов «теневого флота», который, как считают в ЕС, используется для обхода ценовых ограничений на экспортируемую морем российскую нефть. Общее число таких судов в списке теперь достигло 558. Им запрещен доступ в порты Евросоюза и они отрезаны от какого-либо обслуживания со стороны ЕС.

Также новый санкционный пакет включает пару принципиальных новшеств. Так, ЕС впервые вводит запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Краткосрочные сделки должны быть прекращены в течение шести месяцев. Запрет для долгосрочных контрактов вступит в силу с 1 января 2027 года.

Этот пункт санкций позволит остающимся покупателям СПГ — Бельгии, Франции, Нидерландам, Испании и Португалии — ссылаться на форс-мажор и разрывать долгосрочные контракты с российскими поставщиками. В противном случае, без существования запрета, такой односторонний отказ европейских потребителей привел бы к многомиллиардным судебным искам.

Еще одним важным новшеством стало ограничение на передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны. Теперь сотрудники российских дипломатических и консульских представительств, включая административный и технический персонал, а также члены их семей, будут обязаны заранее уведомлять о своем намерении посетить или проехать транзитом другое государство Шенгенской зоны за пределами страны пребывания.

Уведомление должно быть направлено не менее чем за 24 часа до прибытия в другое государство с указанием вида транспорта, даты и пункта въезда/выезда. После этого принимающая страна будет принимать решение о разрешении и запрете проезда по ней.

Первые последствия

Еще на фоне введения американских санкций против крупнейших российских нефтяных компаний цена на нефть резко выросла, пишет The Guardian. Нефть марки Brent подорожала на 3,8% — до $64,95 за баррель, после роста на 2% в среду.

«Это поднимает цену на нефть с пятимесячного минимума в $60 долларов, достигнутого в понедельник и вселявшего надежды на ослабление инфляционного давления», — говорится в публикации.

Также на фоне введения санкций сообщается, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы пересматривают запланированные закупки российской нефти, чтобы исключить прямые поставки от «Роснефти» и «Лукойла».

Что дальше

Западные страны готовятся и дальше пытаться оказывать давление на Москву, чтобы положить конец конфликту на Украине. В частности, в пятницу, 24 октября, Великобритания проведет встречу участников «коалиции желающих», в которую входят более 30 стран-союзниц Украины.

Лидеры ЕС, со своей стороны, намерены продвигать планы по использованию замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины, несмотря на опасения относительно последствий такого шага, сообщает ABC. Самая крупная сумма — около $225 млрд — находится в Бельгии, и власти этой страны не хотят рисковать, используя эти средства без твердых гарантий общей ответственности за возможные последствия.

Кроме того, европейские лидеры, возможно, подпишут новую «дорожную карту» по подготовке континента к «защите от вероятного нападения». По мнению высокопоставленных чиновников Евросоюза, Россия якобы может оказаться готовой к такому сценарию в течение 3-5 лет. Президент России Владимир Путин ранее назвал подобные заявления «ложью» и «бредом».