На фоне неопределенности по поводу новой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Анкара усилила дипломатическую активность и заявила о готовности организовать саммит лидеров России и США. Об этом в комментарии РИА Новости сообщила администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ведомстве подчеркнули, что пока официальных запросов о проведении переговоров не поступало, однако Турция готова предоставить площадку для саммита в случае заинтересованности сторон.

«Мы не получали пока таких запросов, но готовность к проведению переговоров на таком уровне, в случае желания сторон, высказывалась на высоком уровне с нашей стороны», — отметил представитель администрации турецкого лидера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определены. По его словам, оба лидера «привыкли работать эффективно и с высокой результативностью», однако подобные переговоры требуют серьезной подготовки.

Анкара регулярно предлагает себя в роли посредника и площадки для переговоров — как в контексте российско-украинского конфликта, так и в других международных вопросах. Помимо трех раундов прямых переговоров России и Украины, прошедших в Стамбуле, Турция при участии ООН содействовала заключению «зерновой сделки» об экспорте украинского продовольствия и удобрений в 2022 году. В 2023—2024 годах Эрдоган неоднократно подчеркивал, что Турция стремится играть роль посредника между Востоком и Западом и сохраняет диалог как с Москвой, так и с западными странами.